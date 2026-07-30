Određen pritvor dvojici Pančevaca, osumnjičeni za trgovinu narkoticima

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio do 30 dana pritvor N. D (18) i K. Đ. (19) iz Pančeva, osumnjičenima za trgovinu narkoticima

Nakon saslušanja u tužilaštvu, pritvor im je određen da ne bi uticali na svedoke, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Oni su osumnjičeni za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su 27. jula u stanu u Sterijinoj ulici u Pančevu zajedno neovlašćeno držali radi prodaje opojne droge marihuanu u količini od 620 grama i kokain u količini od devet grama, kao i dve vagice za precizno merenje, PVC kese i mašinu za vakumiranje.

(Pančevac)