Deliblatska peščara: Požar u rejonu Vrela stavljen pod kontrolu, ekipe i helikopteri na terenu

Vatrogasno-spasilačke ekipe i radnici javnih preduzeća već više od nedelju dana vode borbu sa požarom koji je 22. jula izbio u Gazdinskoj jedinici „Deliblatski pesak–Vrela“. Prema poslednjim informacijama sa terena, iako intervencija i dalje traje, širenje vatre je uspešno zaustavljeno i požar je stavljen pod kontrolu.

Odbrana jedinstvenog prirodnog rezervata sa zemlje i iz vazduha

Kako bi se sprečilo katastrofalno širenje vatre kroz gustu borovu šumu i nisko rastinje, primenjene su vanredne tehničke mere. Na rubnim delovima zahvaćene površine hitno su posečena stabla kako bi se prekinuo kontinuitet šume, dok je teškom mehanizacijom i buldozerima probijena protivpožarna proseka širine pet metara.

Zbog nepristupačnosti terena i specifičnih uslova u Deliblatskoj peščari, angažovane su i vazduhoplovne snage, pa se lokalizacija žarišta uporedo vrši sa zemlje i gašenjem požara iz helikoptera. Dežurne ekipe će ostati na lokaciji sve dok i poslednji tinjajući panj ne bude potpuno ugašen kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje vatre usled visokih letnjih temperatura.

(Vojvodinašume / Lokalni krizni štab)