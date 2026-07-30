Poslednji trening pred meč u Bragi

Ekipa Železničara je u sredu u popodnevnim časovima stigla u Bragu. U 18.30 po lokalnom vremenu trener Radomir Koković i vezista Janko Jevremović su se obratili na konferenciji za medije.

Od 19 sati su igrači i stručni štab izašli na teren i odradili poslednji trening pred revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, koji je na programu u četvrtak od 20 po lokalnom vremenu (21 sat po centralnoevropskom) na stadionu Munisipal.

Neke od kadrova sa tog treninga pogledajte OVDE.

(Pančevac/FK Železničar)