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Poslednji trening pred meč u Bragi

11:27

30.07.2026

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Foto: FK Železničar
Foto: FK Železničar

Ekipa Železničara je u sredu u popodnevnim časovima stigla u Bragu. U 18.30 po lokalnom vremenu trener Radomir Koković i vezista Janko Jevremović su se obratili na konferenciji za medije.

Foto: FK Železničar

Od 19 sati su igrači i stručni štab izašli na teren i odradili poslednji trening pred revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, koji je na programu u četvrtak od 20 po lokalnom vremenu (21 sat po centralnoevropskom) na stadionu Munisipal.

Foto: FK Železničar

Foto: FK Železničar

Neke od kadrova sa tog treninga pogledajte OVDE.

(Pančevac/FK Železničar)

 

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Braga FK Železničar trening

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