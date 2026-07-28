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Određen pritvor osumnjičenom da je pretio Vučiću: Evo kako se branio u tužilaštvu

12:39

28.07.2026

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MUP Srbije/ilustracija

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za S.S. iz Kragujevca, osumnjičenom da je na društvenoj mreži Fejsbuk postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.

Pritvor mu je određen da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saznaje Tanjug.

On se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem.

Sa druge strane sud je odredio kućni pritvor za M.F. iz Loznica, osumnjičenom da je takođe preko društvene mreže Fejsbuk postavio objavu sa snimkom preteće sadržine koja se odnosi na lice blisko uredniku i novinaru D.J.V.

Mera zabrane napuštanja stana mu je određena da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Osumnjičeni M.F. je na saslušanju u tužilaštvu izneo svoju odbranu.

Obojica su osumnjičena za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Tagovi

hapšenje Mup policija Pretnje Vučić

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