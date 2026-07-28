Al’ ćemo se najesti i napiti šećera

Ogromne količine pekmeza koji se ukrčkavaju ovih dana po kućama i početak pečenja rakije izazvale nestašicu šećera po pančevačkim prodavnicama

Ne, nisu devedesete, nisu ni osamdesete, tamo negde u prošlom veku, Nego su džemovi, pekmezi, kompoti, slatka… ove nedelje ispraznili šećer sa rafova pančevačkih prodavnica.

Nakon čuđenja kupaca zbog ove slatke nestašice, jedan od komšija u jednoj od radnji natuknuo je da je uzrok tome i početak pečenje rakije.

– Pa zar u rakiju treba da ide šećer – zapitala se jedna naivka u blizini.

– Mora, malo – odgovorio je komšija.

Kako god – zahvaljujući dobrom rodu voća ovog leta predstojeće zime očigledno ćemo se najesti šećera u ukuvanom voću i napiti rakije, s manje ili više šećera.

Bićemo valjda zato i srećniji jer od šećera dobija se i dopamin.

Dobija se doduše još nešto – al’ dok traje traje, posle tek dođe insulinska rezistencija i dijabetes.

P. S: Nadamo se da će proizvođači odgovoriti na zahteve potrošača i potrošačica i poslati dodatne kontingente šećera jer ovog leta nema domaćinstva gde se nije skuvalo bar nekoliko tegli pekmeza. Nema veze što kila šećera košta ko kila voća.

(Pančevac / N. S.)

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