Al’ ćemo se najesti i napiti šećera

Pored Pančeva, Glogonja, Kačareva i Bele stene za kupanje i Jabuka
Ogromne količine pekmeza koji se ukrčkavaju ovih dana po kućama i početak pečenja rakije izazvale nestašicu šećera po pančevačkim prodavnicama
14:00
28.07.2026
Ogromne količine pekmeza koji se ukrčkavaju ovih dana po kućama i početak pečenja rakije izazvale nestašicu šećera po pančevačkim prodavnicama
Ne, nisu devedesete, nisu ni osamdesete, tamo negde u prošlom veku, Nego su džemovi, pekmezi, kompoti, slatka… ove nedelje ispraznili šećer sa rafova pančevačkih prodavnica.
Nakon čuđenja kupaca zbog ove slatke nestašice, jedan od komšija u jednoj od radnji natuknuo je da je uzrok tome i početak pečenje rakije.
– Pa zar u rakiju treba da ide šećer – zapitala se jedna naivka u blizini.
– Mora, malo – odgovorio je komšija.
Kako god – zahvaljujući dobrom rodu voća ovog leta predstojeće zime očigledno ćemo se najesti šećera u ukuvanom voću i napiti rakije, s manje ili više šećera.
Bićemo valjda zato i srećniji jer od šećera dobija se i dopamin.
Dobija se doduše još nešto – al’ dok traje traje, posle tek dođe insulinska rezistencija i dijabetes.
(Pančevac / N. S.)