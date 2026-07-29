Opasnost od afričke kuge svinja: U Plandištu na snazi pojačan nadzor i stroge preventivne mere

Usled odluke Uprave za veterinu, apeluje se na sve vlasnike gazdinstava da striktno sprovode biosigurnosne korake kako bi se sprečile katastrofalne ekonomske štete.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu, donelo je zvaničnu odluku o sprovođenju pojačanog nadzora i obaveznih preventivnih mera na teritoriji opštine Plandište. Cilj ovih hitnih aktivnosti jeste sprečavanje pojave i širenja afričke kuge svinja (AKS) kod domaćih svinja.

Nadležni upućuju ozbiljno obaveštenje građanima, a naročito vlasnicima registrovanih i neregistrovanih gazdinstava, da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera zakonska obaveza svih držalaca životinja. Afrička kuga svinja je izuzetno zarazna i opasna virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Za ovu bolest ne postoji vakcina niti adekvatan lek, a njeno izbijanje prouzrokuje nesagledive materijalne i ekonomske štete, ugrožavajući kompletan stočni fond i poljoprivredu u regionu.

Iako je ova bolest potpuno bezopasna za ljude i zdravlje stanovništva nije ugroženo, virus se izuzetno lako i brzo prenosi među životinjama.

Zbog toga je Uprava za veterinu istakla ključne korake kojih se svi moraju pridržavati:

Redovna higijena: Obavezno pranje ruku i dezinfekcija pre i nakon ulaska u objekat sa životinjama.

Dezinfekcija vozila i opreme: Postavljanje dezobarijera na ulazu u gazdinstva i dezinfikovanje svih transportnih sredstava.

Zabrana kontakta: Strogo sprečavanje bilo kakvog direktnog ili indirektnog kontakta između domaćih i divljih svinja.

Bezbedno čuvanje: Drženje svinja isključivo u zatvorenim i ograđenim objektima kako bi se sprečio prodor virusa.

Pravilno uklanjanje uginulih: Svaki slučaj uginuća mora se odmah prijaviti, a leševi ukloniti na propisan i bezbedan način.

Sve nadležne institucije pozivaju na maksimalan oprez i odgovornost. U slučaju bilo kakve sumnje na promenu zdravstvenog stanja životinja, vlasnici su dužni da bez odlaganja kontaktiraju nadležnu veterinarsku službu kako bi se sprečile teške i nesagledive posledice po celokupnu lokalnu zajednicu.

(Pančevac)