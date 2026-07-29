Slava u Kovinu: Tradicija, regata i koncert za pamćenje

Kovin je svečano obeležio Sabor Svetog arhangela Gavrila, okupivši brojna udruženja žena iz Južnog Banata, dok je kruna proslave bio nastup legendarne grupe „Neverne bebe“, prenosi RTVPančevo.

Tim povodom organizovan je bogat program prilagođen svim generacijama, a veliku pažnju gostiju privukla je vožnja turističkim vozićem kroz centralne ulice, kao i kreativne radionice za najmlađe.

Brojni izlagački štandovi privukli su veliko interesovanje posetilaca. Svoje unikatne rukotvorine i tradicionalne domaće proizvode predstavila su udruženja žena sa teritorije opštine Kovin, ali i iz celog Južnog Banata. Među njima su se posebno istakle članice Udruženja žena „Vredne ruke žena Kovina“, koje su ove godine premijerno izložile ručno izrađene šešire.

Muzički deo programa, u organizaciji Opštine Kovin i lokalne Turističke organizacije, kulminirao je koncertom popularne pop-rok grupe „Neverne bebe“. Frontmen benda Milan Đurđević istakao je zadovoljstvo nastupom u Kovinu i naglasio da je ovaj koncert sjajna uvertira za predstojeći veliki jubilej – 30 godina uspešnog rada benda.

Slavske svečanosti dobile su i svoj sportsko-rekreativni nastavak. Drugog dana manifestacije sa Kovinskog Dunavca zvanično je startovala Treća kovinska regata. Učesnici će do 7. avgusta ploviti Dunavom, Tamišem i Tisom, nakon čega će im na obali Dunava u Kovinu biti priređen svečani doček.