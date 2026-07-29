Hapšenje u Pančevu: Kod maloletnika nađeni droga i gasni pištolj
PANČEVO – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su dvojicu tinejdžera, K. Đ. (2007) i N. D. (2008), zbog sumnje da su se bavili uličnom prodajom narkotika.
Oni se terete za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Operativci pančevačke policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili.
Tom prilikom inspektori su otkrili pravi mini-magacin različitih opojnih supstanci, spremnih za dalju distribuciju i prodaju.
U objektu je pronađeno i zaplenjeno:
Oko 723 grama marihuane
Oko 18 grama hašiša
Oko 10 grama kokaina
Digitalna vagica za precizno merenje
Više mobilnih telefona
Novac u domaćoj i stranoj valuti, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika
Gasni pištolj sa pripadajućim okvirom
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu na saslušanje.
(Pančevac)