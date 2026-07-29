Hapšenje u Pančevu: Kod maloletnika nađeni droga i gasni pištolj

PANČEVO – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su dvojicu tinejdžera, K. Đ. (2007) i N. D. (2008), zbog sumnje da su se bavili uličnom prodajom narkotika.

Oni se terete za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Operativci pančevačke policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili.

Tom prilikom inspektori su otkrili pravi mini-magacin različitih opojnih supstanci, spremnih za dalju distribuciju i prodaju.

U objektu je pronađeno i zaplenjeno:

Oko 723 grama marihuane

Oko 18 grama hašiša

Oko 10 grama kokaina

Digitalna vagica za precizno merenje

Više mobilnih telefona

Novac u domaćoj i stranoj valuti, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika

Gasni pištolj sa pripadajućim okvirom

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu na saslušanje.

(Pančevac)