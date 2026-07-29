Pančevo Južni Banat

Treća Kovinska regata: Učesnici jutros krenuli iz Zabrana ka Kupinovu

13:37

29.07.2026

Podeli vest:

Foto: Turistička organizacija Kovin

Treća po redu „Kovinska regata 2026“ uspešno je nastavila svoju plovidbu. Učesnici su jutros, 29. jula, isplovili sa lokacije Zabran (Baričke ade) i krenuli put Kupinova, koje je označeno kao glavno pristanište za treći dan ove tradicionalne nautičke manifestacije.

Regata okuplja veliki broj ljubitelja reke i nautičkog turizma, a trenutna ruta vodi učesnike kroz živopisne rečne predele prema Kupinovu, gde je planiran organizovani prihvat plovila i odmor posada.
Manifestacija nastavlja da promoviše nautički potencijal, prirodne lepote rečnih tokova i zajedništvo zaljubljenika u plovidbu.

(Pančevac)

Tagovi

Kovinska regata Kupinovo plovidba regata Zabran

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.