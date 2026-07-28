Selo

Ribarski dani i noći: Izložba kolača i ručnih radova naših baka na Ivanovačkoj adi

13:00

28.07.2026

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Foto: Privatna arhiva

Ivanovačka ada uz Dunav ovog vikenda nije mirisala samo na riblju čorbu i kotliće, jer je u okviru manifestacije „Ribarski dani i noći“ na Prvoj plaži  održana i „Izložba ručnih radova i kolača naših baka“.

Tom prilikom je pored izložbenih štandova, organizovano i takmičenje u pripremi starinskog kolača – lenje pite, koje je okupilo udruženja žena iz više južnobanatskih mesta.

Program „Izložba ručnih radova i kolača naših baka“ organizovalo je Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Bonaz Šandor“ iz Ivanova, koje je ove godine prvi put taj svoj sadržaj preselilo iz centra sela na dunavsku obalu.

– Ove godine smo izašli ovde na Dunav. Lepše je nego ranije, iako je organizacija nešto zahtevnija zbog parkinga i prostora. Ipak, dobro je ispalo, a došla su i sva udruženja koja smo pozvali – rekao je predsednik društva Andraš Nemet.

Foto: Jordan FilipovićFoto: Jordan Filipović

Posebnu pažnju privuklo je takmičenje u pripremi starinske lenje pite sa jabukama, kolača koji mnoge vraća u detinjstvo i podseća na recepte naših baka.

Prvo mesto osvojilo je Udruženje žena iz Debeljače, drugo je pripalo Udruženju žena „Dolovke“, dok su treće mesto osvojile predstavnice „Neolita“ iz Starčeva.

Foto: Jordan FilipovićFoto: Jordan Filipović

Predsednica „Dolovki“ Katica Smiljković nije krila zadovoljstvo osvojenim priznanjem.

– Gde god odemo, lepo se provedemo. Ovde je posebno prijatno jer smo svi zajedno, pored Dunava. Doneli smo i slane i slatke proizvode, štrudle i razne kolače, a posetioci su kupovali gotovo sve. Zadovoljna sam drugim mestom – kaže Katica.

Otkriva i da je nagrađenu lenju pitu pripremila po receptu koji čuva duh nekadašnje kuhinje.

– Pravila sam je na starinski način. U testo idu jaja, jogurt, ulje i brašno, a jabuke se izdinstaju. Dodala sam i malo džema od kajsije, koji je kolaču dao blagu kiselkastu notu. Nije to ništa komplikovano, upravo onako kako su nekada pravile naše bake – objašnjava ona.

Foto: Jordan FilipovićFoto: Jordan Filipović

Zadovoljne atmosferom bile su i članice Udruženja žena „Neolit“ iz Starčeva.

– Ove godine smo smeštene uz deo gde se služila riblja čorba, pa je bilo mnogo više posetilaca nego prošle godine. Imali smo dobru prodaju kolača i ručnih radova, a osvojile smo i treće mesto za lenju pitu. Lepo je ovde, kao da smo došli na izlet – kaže Milica Stefanović iz Starčeva.

Pored kulinarskog nadmetanja, posetioci su mogli da razgledaju bogato uređene štandove sa vezom, heklanim radovima, suvenirima i tradicionalnim rukotvorinama, a za najlepše uređen štand proglašeno je Udruženje žena „Pančevke“ iz Gornjeg grada.

Spoj Dunava, domaćih specijaliteta i ručnog stvaralaštva pokazao se kao pun pogodak, pa su mnogi izlagači ocenili da je nova lokacija manifestaciji dala poseban šarm i privukla više posetilaca nego prethodnih godina.

(Pančevac/J. Filipović)

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