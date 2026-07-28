Ribarski dani i noći: Izložba kolača i ručnih radova naših baka na Ivanovačkoj adi

Ivanovačka ada uz Dunav ovog vikenda nije mirisala samo na riblju čorbu i kotliće, jer je u okviru manifestacije „Ribarski dani i noći“ na Prvoj plaži održana i „Izložba ručnih radova i kolača naših baka“.

Tom prilikom je pored izložbenih štandova, organizovano i takmičenje u pripremi starinskog kolača – lenje pite, koje je okupilo udruženja žena iz više južnobanatskih mesta.

Program „Izložba ručnih radova i kolača naših baka“ organizovalo je Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Bonaz Šandor“ iz Ivanova, koje je ove godine prvi put taj svoj sadržaj preselilo iz centra sela na dunavsku obalu.

– Ove godine smo izašli ovde na Dunav. Lepše je nego ranije, iako je organizacija nešto zahtevnija zbog parkinga i prostora. Ipak, dobro je ispalo, a došla su i sva udruženja koja smo pozvali – rekao je predsednik društva Andraš Nemet.

Posebnu pažnju privuklo je takmičenje u pripremi starinske lenje pite sa jabukama, kolača koji mnoge vraća u detinjstvo i podseća na recepte naših baka.

Prvo mesto osvojilo je Udruženje žena iz Debeljače, drugo je pripalo Udruženju žena „Dolovke“, dok su treće mesto osvojile predstavnice „Neolita“ iz Starčeva.

Predsednica „Dolovki“ Katica Smiljković nije krila zadovoljstvo osvojenim priznanjem.

– Gde god odemo, lepo se provedemo. Ovde je posebno prijatno jer smo svi zajedno, pored Dunava. Doneli smo i slane i slatke proizvode, štrudle i razne kolače, a posetioci su kupovali gotovo sve. Zadovoljna sam drugim mestom – kaže Katica.

Otkriva i da je nagrađenu lenju pitu pripremila po receptu koji čuva duh nekadašnje kuhinje.

– Pravila sam je na starinski način. U testo idu jaja, jogurt, ulje i brašno, a jabuke se izdinstaju. Dodala sam i malo džema od kajsije, koji je kolaču dao blagu kiselkastu notu. Nije to ništa komplikovano, upravo onako kako su nekada pravile naše bake – objašnjava ona.

Zadovoljne atmosferom bile su i članice Udruženja žena „Neolit“ iz Starčeva.

– Ove godine smo smeštene uz deo gde se služila riblja čorba, pa je bilo mnogo više posetilaca nego prošle godine. Imali smo dobru prodaju kolača i ručnih radova, a osvojile smo i treće mesto za lenju pitu. Lepo je ovde, kao da smo došli na izlet – kaže Milica Stefanović iz Starčeva.

Pored kulinarskog nadmetanja, posetioci su mogli da razgledaju bogato uređene štandove sa vezom, heklanim radovima, suvenirima i tradicionalnim rukotvorinama, a za najlepše uređen štand proglašeno je Udruženje žena „Pančevke“ iz Gornjeg grada.

Spoj Dunava, domaćih specijaliteta i ručnog stvaralaštva pokazao se kao pun pogodak, pa su mnogi izlagači ocenili da je nova lokacija manifestaciji dala poseban šarm i privukla više posetilaca nego prethodnih godina.

(Pančevac/J. Filipović)

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