Zaslužni Starčevci: Svečano uručeno osam priznanja

Mesna zajednica Starčevo tradicionalno je dodelila priznanja „Zaslužni Starčevci“ pojedincima i kolektivima koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću ostavili značajan trag u životu lokalne zajednice.

Pomenute pohvale uručio je predsednik Saveta Mesne zajednice Starčevo, Petar Andrejić, na svečanosti u galeriji lokalnog muzeja, čime su simbolički i otvoreni jubilarni 30. „Dani druženja“.

– Čestitam svim dobitnicima i zahvaljujem im što svojim radom, znanjem, entuzijazmom i posvećenošću čine Starčevo boljim, vidljivijim i ponosnijim mestom – rekao je Andrejić.

Kada je reč o dobitnicima ovogodišnje priznanje za uspeh u školovanju pripalo je učenici generacije OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Anđeli Ivković, dok je za doprinos obrazovanju nagrađena dugogodišnja vaspitačica Đurena Veljković.

Pohvale su uručene i Danijeli Žebeljan Ratkov, osnivačici porodičnog brenda „Grina“, za inovacije i razvoj lokalne privrede, zatim dr Miši Sokoloviću za razvoj zdravstva u Starčevu, Tamari i Vladimiru Nikiću iz Ergele „Merac“ u oblasti sporta i turizma.

Dom kulture „29. novembar“, koji ove godine obeležava 65 godina rada, nagrađen za izuzetan doprinos razvoju kulture, a priznanje je primio v. d. direktora pomenute ustanove Marko Ivošević.

Među ovogodišnjim laureatima su i Vera Škulić, za aktivizam i promociju lokalne zajednice, kao i Lovačko društvo „Jarebica“, koje je nagrađeno za dugogodišnji doprinos razvoju sporta i jačanju ekološke svesti, a priznanje je u njihovo ime primio Zoran Kozačenkov.

(Pančevac/J. Filipović)

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