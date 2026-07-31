Mali neolitski umetnici oživeli istoriju
U Muzeju u Starčevu održana kreativna radionica oslikavanja keramike
10:00
31.07.2026
U Muzeju u Starčevu održana kreativna radionica oslikavanja keramike
U okviru jubilarne, 30. manifestacije „Dani druženja”, Muzej u Starčevu organizovao je uspešnu kreativnu radionicu za najmlađe posetioce, posvećenu oslikavanju grnčarije po uzoru na neolitske umetnike. Ova manifestacija bila je savršena prilika da deca kroz igru i stvaralaštvo nauče više o svetski poznatom bogatom nasleđu starčevačke kulture.
Pre nego što su uzeli četkice u ruke, mališani su se upoznali sa autentičnim izgledom ukrasnih predmeta i posuđa iz kamenog doba. Pod stručnim vođstvom slikarke Nataše Arsenijević, deca su se brzo uživela u ulogu svojih dalekih predaka, ukrašavajući komade gline toplim zemljanim tonovima i prepoznatljivim geometrijskim šarama koje karakterišu starčevačku kulturu.
Ovaj inovativni koncept približavanja praistorije deci kroz umetnost pokrenut je prošle godine i do sada je uspešno realizovano pet radionica. Međutim, ovo je prvi put da se radionica održava kao deo zvaničnog programa „Dana druženja”, čime je manifestacija dobila vredan edukativni i likovni sadržaj za najmlađe, istakao je Marko Ivošević, direktor Doma kulture „29. novembar”.
( TV Pančevo)