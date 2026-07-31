Mali neolitski umetnici oživeli istoriju

U okviru jubilarne, 30. manifestacije „Dani druženja”, Muzej u Starčevu organizovao je uspešnu kreativnu radionicu za najmlađe posetioce, posvećenu oslikavanju grnčarije po uzoru na neolitske umetnike. Ova manifestacija bila je savršena prilika da deca kroz igru i stvaralaštvo nauče više o svetski poznatom bogatom nasleđu starčevačke kulture.

Pre nego što su uzeli četkice u ruke, mališani su se upoznali sa autentičnim izgledom ukrasnih predmeta i posuđa iz kamenog doba. Pod stručnim vođstvom slikarke Nataše Arsenijević, deca su se brzo uživela u ulogu svojih dalekih predaka, ukrašavajući komade gline toplim zemljanim tonovima i prepoznatljivim geometrijskim šarama koje karakterišu starčevačku kulturu.

Ovaj inovativni koncept približavanja praistorije deci kroz umetnost pokrenut je prošle godine i do sada je uspešno realizovano pet radionica. Međutim, ovo je prvi put da se radionica održava kao deo zvaničnog programa „Dana druženja”, čime je manifestacija dobila vredan edukativni i likovni sadržaj za najmlađe, istakao je Marko Ivošević, direktor Doma kulture „29. novembar”.

Velika izložba radova u septembru

Za sve male umetnike koji su učestvovali u ovom i prethodnim ciklusima stižu lepe vesti. Organizatori su najavili da će tokom septembra meseca u Muzeju u Starčevu biti upriličena velika kolektivna izložba, na kojoj će javnosti ponosno biti predstavljeni svi unikatni radovi nastali na dosadašnjim neolitskim radionicama.

( TV Pančevo)