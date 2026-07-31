Južni Banat

Meštani zahvalni na uređenju Debeljače: JKP „4. oktobar” pokosio put za Kovačicu

10:36

31.07.2026

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Foto: FB/U službi prirode Debeljača

Meštani Debeljače uputili su javnu zahvalnost radnicima JKP „4. oktobar” na uspešno sprovedenoj akciji uređenja javnih površina.

Radnici ovog komunalnog preduzeća kompletno su pokosili travu na putu za Kovačicu, a prostor između drveća detaljno je uređen trimerima. Zahvaljujući ovoj intervenciji, ulaz u naselje sada izgleda znatno lepše, čistije i urednije.


Izvor: Društvene mreže / Objava građana

Tagovi

JKP 4. oktobar komunalne aktivnosti. Košenje trave Kovačica uređenje zelenila

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