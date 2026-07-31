Meštani zahvalni na uređenju Debeljače: JKP „4. oktobar” pokosio put za Kovačicu

Meštani Debeljače uputili su javnu zahvalnost radnicima JKP „4. oktobar” na uspešno sprovedenoj akciji uređenja javnih površina.

Radnici ovog komunalnog preduzeća kompletno su pokosili travu na putu za Kovačicu, a prostor između drveća detaljno je uređen trimerima. Zahvaljujući ovoj intervenciji, ulaz u naselje sada izgleda znatno lepše, čistije i urednije.



Izvor: Društvene mreže / Objava građana