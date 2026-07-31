Meštani zahvalni na uređenju Debeljače: JKP „4. oktobar” pokosio put za Kovačicu

Cene goriva: Poskupeli i benzin i dizel
14:01
31.07.2026
Meštani Debeljače uputili su javnu zahvalnost radnicima JKP „4. oktobar” na uspešno sprovedenoj akciji uređenja javnih površina.
Radnici ovog komunalnog preduzeća kompletno su pokosili travu na putu za Kovačicu, a prostor između drveća detaljno je uređen trimerima. Zahvaljujući ovoj intervenciji, ulaz u naselje sada izgleda znatno lepše, čistije i urednije.
Izvor: Društvene mreže / Objava građana
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