Kulturna dešavanja Južni Banat

Salaško pozorište danas stiže u Debeljaču

11:00

31.07.2026

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Printscreen/YT

Vojvođansko salaško pozorište “Tanyaszínház” u okviru svoje tradicionalne letnje turneje gostovaće u petak, 31. jula, u Debeljači.

Ovaj jedinstveni pozorišni ansambl već decenijama donosi pozorišnu umetnost publici širom Vojvodine, izvodeći predstave na otvorenom.

Predstava će biti odigrana u dvorištu Osnovne škole „Moša Pijade“, a ulaz je besplatan za sve posetioce.

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Debeljača predstava salaško pozorište

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