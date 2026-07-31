Salaško pozorište danas stiže u Debeljaču

Cene goriva: Poskupeli i benzin i dizel
14:01
31.07.2026
Vojvođansko salaško pozorište “Tanyaszínház” u okviru svoje tradicionalne letnje turneje gostovaće u petak, 31. jula, u Debeljači.
Ovaj jedinstveni pozorišni ansambl već decenijama donosi pozorišnu umetnost publici širom Vojvodine, izvodeći predstave na otvorenom.
Predstava će biti odigrana u dvorištu Osnovne škole „Moša Pijade“, a ulaz je besplatan za sve posetioce.
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