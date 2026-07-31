Dani Vranja 2026: Trg Staniše Sosića u znaku knjige

U okviru tradicionalne gradske manifestacije Dani Vranja 2026, na Trgu Staniše Sosića svečano je otvoren Salon knjiga, koji ove godine obeležava značajan jubilej – 20 godina podrške gradu i lokalnim kulturnim manifestacijama.

Pod sloganom „Knjiga nije hrana, ali je poslastica, čast i zadovoljstvo!“, ovaj sajam predstavlja centralno mesto okupljanja ljubitelja pisane reči u Pčinjskom okrugu.

Bogat književni program i izložbeno-prodajna postavka

Salon knjiga traje od 30. jula do 1. avgusta 2026. godine, a kapije za posetioce otvorene su svakog dana u terminu od 10:00 do 21:00 čas.

Organizatori su za ovogodišnje izdanje pripremili raznovrsne sadržaje sa ciljem pružanja snažne podrške kulturi i negovanju čitalačkih navika u regionu.

Tokom tri sajamska dana, program obuhvata:

Izložbeno-prodajnu prezentaciju knjiga: Veliki broj izdavačkih kuća predstavio je svoja najnovija izdanja, svetske bestselere, ali i vanvremenske klasike po pristupačnim cenama.

Razgovore sa autorima: Posetioci imaju jedinstvenu priliku da lično porazgovaraju sa domaćim piscima, prisustvuju promocijama novih naslova i obezbede potpisane primerke knjiga. Aktivnosti za promociju čitanja: Kroz interaktivne susrete istaknuta je krilatica da „Knjige grade mostove prijateljstva i znanja“, sa posebnim akcentom na privlačenje mlađe čitalačke publike.

Manifestacija uspešno nastavlja svoju dvodecenijsku tradiciju, obogaćujući kulturni život Vranja i šaljući poruku o neprocenjivoj vrednosti knjige u savremenom društvu.

(Pančevac)