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ILINDANSKO VEČE – Makedonski kutak ZGMNZ „Goce Delčev“ – Vranje

13:10

02.08.2026

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Foto: ZGMNZ „Goce Delčev“

U susret velikom hrišćanskom i istorijskom prazniku Ilindanu, održano je svečano Ilindansko veče ispunjeno duhovnošću, tradicijom, prijateljstvom i makedonskom pesmom.

Imali smo čast da budemo domaćini visokim gostima iz Ambasade Republike Severne Makedonije u Beogradu, predvođenim dr Nikolom Tupančevskim, sa kojima smo zajedno obeležili ovaj značajan praznik.

Foto: ZGMNZ „Goce Delčev“

Poseban pečat večeri dala je mlada i talentovana Velina, koja sa ljubavlju i ponosom neguje makedonsku narodnu pesmu, potvrđujući da tradicija živi kroz mlade generacije.

Svojim prisustvom veče su uveličali predstavnici lokalne samouprave Grada Vranja, članovi i prijatelji ZGMNZ „Goce Delčev“, kao i bivši i budući stipendisti Vlade Makedonije za akademsku 2026. godinu.

Ovo je bilo veče zajedništva, jedinstva, poštovanja naših korena i izgradnje novih mostova prijateljstva.

(Pančevac)

Tagovi

Ilinden Vranje ZGMNZ „Goce Delčev“

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