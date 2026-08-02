Rasim Ljajić podneo ostavku, novi predsednik SDPS-a Jug Radivojević

Rasim Ljajić je pre nekoliko nedelja podneo ostavku na mesto predsednika Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), potvrdio je za „Blic“. Novi predsednik SDPS-a postao je Jug Radivojević, reditelj koji je donedavno bio potpredsednik stranke.

Kako je Rasim Ljajić rekao za „Blic“, podneo je ostavku kako bi se maksimalno posvetio obavezama u Fudbalskom klubu Partizan čiji je predsednik.

– Stranka mora da se sprema za izbore iako se još ne zna kada će biti izbori, ali će ih izvesno biti. Zbog toga mislim da je poštenije da neko drugi preuzme ulogu predsednika u stranci i posveti se kampanji jer ja zbog obaveza u Partizanu ne mogu tome u potpunosti da se posvetim – kaže Ljajić.

Inače, SDPS je nastala 2009. iz prvobitne Sandžačke demokratske partije, koju je još 1996. godine osnovao Rasim Ljajić, nakon izdvajanja iz Stranke demokratske akcije. Ljajić je od početka bio na čelu ove partije, iako je paralelno obavljao različite ministarske funkcije.

Podsećanja radi, u decembru 2022. Ljajić je izabran za potpredsednika JSD Partizan, a krajem 2024. godine došao je na čelo FK Partizan i od tada je zamrzao sve svoje funkcije u stranci. Bez obzira na to što nije više predsednik SDPS-a, Ljajić je potvrdio da će ostati član stranke.

(Direktno)