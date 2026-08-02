Ilindan u Jabuci obležen uz pesmu i običaje

U Jabuci se i danas obeležava Ilindan, praznik koji zauzima posebno mesto u životu makedonske zajednice u ovom mestu, uz program posvećen sećanju, tradiciji, muzici i zajedništvu.

Veliki broj građana okupio se ovog avgustovskog popodneva u Jabuci kako bi zajedno proslavili Svetog Iliju, seosku slavu i jedan od najvažnijih praznika makedonskog naroda. U svečanoj atmosferi, uz razgovor, pesmu i posluženje, praznik obeležavaju meštani, ali i komšije iz okolnih sela, koji su došli da u veselju podele ovaj dan.

Na platou i prostoru oko škole oseća se duh zajedništva. Stolovi su puni domaće hrane, razgovori se prepliću sa muzikom, a domaćini goste dočekuju srdačno, kako i priliči velikom seoskom prazniku. Za najmlađe je tu i luna-park, pa se praznična atmosfera prenosi i na decu, dok se selo priprema za večernji koncert i nastavak proslave.

Sekretar Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Marijan Jovanovski poručio je da je Ilindan prilika da se oda počast svim žrtvama koje su dale život za slobodnu i nezavisnu Republiku Makedoniju. On je čestitao praznik, ali i 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, pre svega u Jabuku i Južni Banat.

Jovanovski je istakao i da je važno da se zajednički čuvaju posebnost jezika, kulture i tradicije makedonskog i srpskog naroda. Nakon obraćanja, venci su položeni kod Osnovne škole „Goce Delčev”, ispod biste Goce Delčeva.

Među domaćinima je bila i Olgica Zvejkovski iz Udruženja „Vardar” iz Kačareva.

„Ja sam Banaćanka, a suprug mi je Makedonac. Povodom makedonskog praznika došli smo u Jabuku da uveličamo praznik”, rekla je ona za Pančevac.

Za ovu priliku pripremila je kiflice, gravče na tavče i kuvani kukuruz, a domaća jela doneli su i drugi meštani i gosti iz okolnih sela.

Posebnu pažnju prisutnih privukli su muzičari i folklorna grupa penzionera iz Krive Palanke, koji su izvodili etno-pesme. Publika ih je slušala sa uživanjem, a najviše pažnje izazvalo je tradicionalno oro, koje je dodatno upotpunilo prazničnu atmosferu.

Manifestacija se nastavlja večeras kulturno-umetničkim programom na letnjoj pozornici kod stadiona pored škole, gde će Jabuka, uz pesmu, igru i druženje, zaokružiti ovogodišnju proslavu Ilindana.

(Pančevac/Nemanja K)