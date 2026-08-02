Vučić: Rafinerija Pančevo će možda morati da obustavi rad zbog niskog vodostaja Dunava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zemlja ima ogromne probleme u energetici, navodeći da će zbog niskog vodostaja Dunava Rafinerija Pančevo možda morati privremeno da prekine rad.

„Četiri su tu procesa za koja su nam Dunav i voda potrebni. Mnogo, mnogo problema imamo. Radićemo sve što možemo i nadam se da nećemo morati da zaustavimo Rafineriju. Ako budemo morali da zaustavimo, za jedno dva-tri dana nećemo imati plovan Dunav“, rekao je Vučič novinarima na Petrovačkoj cesti.

On je rekao da je Dunav danas plovan, ali da je potrebno da se teret smanji na 50 odsto. Vučić je naveo i da je bezbroj problema sa kotacijama nafte na međunarodnom tržištu.

„Istrpećemo bezbroj ekonomskih problema i ponovno zaustavljanje Rafinerije ne daj Bože. Nadam se da neće biti potrebe. Sve ćemo mi to parama, ekonomski da izdržimo, ali ne možete da izdržite ako kotacije nastave na rastu. Nema nafte, nema dizela“, rekao je Vučić.

Iako je rekao da je pitanje da li „možemo li se“ izboriti protiv prirode, Vučić je kazao i da građani ne moraju još da brinu i da će ih on obavestiti „kada dođe vreme za brigu“.

Za utorak 4. avgust zakazana je hitna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj će biti razmotrena aktuelna situacija i donete mere radi očuvanja energetske stabilnosti. Premijer Đuro Macut pozvao je danas građane da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju zbog dugotrajnog toplotnog talasa i povećane potrošnje, dodajući da je situacija u energetskom sektoru „ozbiljna i zahtevna“.

Isto je apelovala i ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je istakla da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu otkako je ova hidroelektrana puštena u rad.

(Pančevac/Agencije)