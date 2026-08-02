Proslavljeni košarkaš Milan Gurović iz zapaljenog automobila izvukao čoveka i sprečio tragediju

Bivši reprezentativac Srbije Milan Gurović pokazao je prisebnost i hrabrost kada je na Novom Beogradu iz zapaljenog automobila izvukao muškarca koji nije uspevao da izađe iz vozila. Zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji, izbegnuta je tragedija.

Milan Gurović našao se danas u središtu prave drame na Novom Beogradu, gde je, prema navodima Kurira, spasao muškarca iz automobila koji je iznenada zahvatio požar. Sve se dogodilo u blizini Lidla u Vojvođanskoj ulici, a odlučujuće su bile sekunde.

Kako prenosi Kurir, Gurović se vraćao automobilom prema svom stanu kada je primetio vozilo ispred sebe koje je naglo skrenulo i zaustavilo se.

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Nedugo potom automobil je počeo da gori, a vozač nije izlazio iz njega. Nekadašnji košarkaš odmah je pritrčao vozilu i uspeo da muškarca izvuče na bezbedno, pre nego što se situacija dodatno pogoršala.

Nakon spasavanja, povređeni muškarac prebačen je u bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Automobil je u potpunosti izgoreo, a prema informacijama koje je objavio Kurir, od vozila nije ostalo gotovo ništa.

(Kurir)