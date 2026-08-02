Pančevo Južni Banat

Čuvari tradicije na Ilindanu: UŽ „Dolovke” bogatom trpezom ulepšalo manifestaciju u Jabuci

18:27

02.08.2026

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Foto: FB/UŽ Dolovke

Udruženje žena „Dolovke” svojim prisustvom i bogatom tradicionalnom trpezom ulepšalo je ovogodišnju centralnu proslavu makedonskog nacionalnog praznika Ilindan (Ilunden) u Jabuci.

Kao dragi gosti komšijskog mesta, članice ovog udruženja dale su poseban doprinos tradicionalnom etno-festivalu i gastronomskom delu ove važne kulturne manifestacije.
Posetioci u Jabuci imali su jedinstvenu priliku da na štandu Dolovki uživaju u autentičnim ukusima, domaćim kolačima i slanišima pripremljenim po starim, proverenim receptima Južnog Banata. Ovo gostovanje još jednom je potvrdilo sjajnu međunacionalnu i komšijsku saradnju, kao i zajedničku misiju udruženja iz ovog kraja da kroz druženje i razmenu čuvaju bogato kulturno nasleđe i običaje za buduće generacije.

(Pančevac/S.L)

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