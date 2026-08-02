Slatka tradicija sa humanim srcem: Održana „Krofnijada“ u Beloj Crkvi

U organizaciji Udruženja žena „Vredne ruke Bele Crkve“ uspešno je održana gastronomska manifestacija „Krofnijada“, koja je ove godine privukla veliki broj posetilaca i uspešno spojila tradiciju, zabavu i humanost. Pored brojnih Belocrkvana, u bogatom programu i mirisu domaćih specijaliteta uživali su i brojni turisti koji ove letnje dane provode na poznatim belocrkvanskim kupalištima, prenosi, portal BCinfo.

Ova manifestacija imala je i plemeniti, humanitarni karakter, a posetioci su pored uživanja u sveže pripremljenim domaćim krofnama imali priliku da provedu prijatno popodne u druženju sa članicama udruženja. Za sjajnu atmosferu i muzički program pobrinuo se Dragan Stan, dok su poseban vizuelni spektakl priredili članovi Udruženja ljubitelja plesa „Buena Vista“, koji su svojim plesnim umećem oduševili sve prisutne.

Organizatori nisu zaboravili ni najmlađe, pa je za mališane bila upriličena kreativna radionica u kojoj su mogli da izraze svoje talente.

Ovogodišnja „Krofnijada“ realizovana je u uspešnoj saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Bela Crkva i lokalnim Centrom za kulturu, dok je zvanični pokrovitelj ovog događaja bila Opština Bela Crkva. Manifestacija je još jednom potvrdila da gastronomska ponuda i očuvanje starih recepata predstavljaju važan deo turističkog i kulturnog identiteta ovog kraja.

(Pančevac/BCinfo)