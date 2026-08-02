Dom zdravlja Pančevo organizovao takmičenje u brzom menjanju pelena

Povodom obeležavanja Svetske nedelje dojenja, u pančevačkom Domu zdravlja organizovano je takmičenje u brzom menjanju pelena. Ovog puta najbrži tata bio je Damir Kučević, koji je promenio pelenu za 45 sekundi.

Patronažna služba Doma zdravlja Pančeva i ovog avgusta organizovala je takmičenje u brzom presvlačenju pelena. Reč je o jednoj od tradicionalnih aktivnosti kojima se u gradu obeležava Svetska nedelja dojenja, a koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj dece i roditelja.

Treće izdanje ovog originalnog nadmetanja zabeležilo je rekordno interesovanje. Snage je odmerilo desetak mladih očeva, a najbrži među njima bio je Damir Kučević. Pelenu je uspešno zamenio za svega 45 sekundi, što, kako skromno kaže, duguje roditeljskom iskustvu.

Drugo mesto osvojio je Igor Brezina, dok je treći bio Darko Terzić. Ipak, organizatori ističu da su svi učesnici ovog nesvakidašnjeg druženja pobednici – primer čiste desetke iz roditeljstva i porodičnih vrednosti.

Veseloj atmosferi okupljanja doprinela je podrška mama i dobro raspoloženih mališana. Nakon proglašenja najbolje plasiranih, svim učesnicima su u znak zahvalnosti uručene simbolične nagrade.