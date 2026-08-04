Osam decenija tradicije i humanosti: Glogonj veličanstvenim koncertom proslavio Ilindan
Povodom makedonskog nacionalnog praznika Ilindana, Dom kulture „Mladost“ iz Glogonja organizovao je veliki koncert tradicionalne muzike i folklora koji je do vrha ispunio salu i spojio igru, duboke istorijske veze i humanost, prenosi RTV Pančevo.
Publika je imala jedinstvenu priliku da uživa u bogatom programu i nastupu gostiju iz Severne Makedonije – folklorne grupe Udruženja penzionera iz Krive Palanke i Rankovca, koji su doneli autentične pesme i igre svog zavičaja.
– Imam čast i zadovoljstvo da pozdravim sve penzionere Glogonja, okolnih naselja i Pančeva i da im čestitam ovaj veliki praznik. Zaista je zadovoljstvo biti ovde među našima, družiti se i mislim da ovu saradnju moramo nastaviti i u budućnosti. Potrebno je da mlađe generacije ovo prihvate, neguju i usavršavaju – poručili su gosti iz Severne Makedonije.
Na sceni su se gostima pridružili vokalni solisti Kulturno-umetničkog društva „Veselija“, kao i domaća folklorna sekcija Doma kulture „Mladost“. Talentovani mladi čuvari tradicije više puta su nagrađivani gromoglasnim aplauzima za izvođenje kompleksnih makedonskih koreografija i drugih numera sa svog bogatog repertoara, na ponos svojih roditelja i koreografa Žarka Mojsilovića.
Direktor glogonjskog Doma kulture Slavko Jovanovski podsetio je na važnost ovog velikog jubileja i naglasio da se ovakvim manifestacijama na najlepši način podstiče kulturna saradnja i neguju trajna prijateljstva.
Pored slavljenja kulture i važnog jubileja, koncert je imao i plemenitu dimenziju. Tokom čitave večeri prikupljani su dobrovoljni prilozi za lečenje mladog Ognjena Petruševskog, čime su Glogonjci i njihovi gosti još jednom pokazali veliko i solidarno srce na delu.
(Pančevac/RTV Pančevo)