Osam decenija tradicije i humanosti: Glogonj veličanstvenim koncertom proslavio Ilindan

Povodom makedonskog nacionalnog praznika Ilindana, Dom kulture „Mladost“ iz Glogonja organizovao je veliki koncert tradicionalne muzike i folklora koji je do vrha ispunio salu i spojio igru, duboke istorijske veze i humanost, prenosi RTV Pančevo.

Ovogodišnja manifestacija ima poseban istorijski značaj jer se njome obeležava tačno osam decenija od doseljavanja Makedonaca iz Krivopalanačkog kraja na ove prostore, čija su kultura i običaji ostavili neizbrisiv trag u duhu i tradiciji Glogonja i Jabuke.

Publika je imala jedinstvenu priliku da uživa u bogatom programu i nastupu gostiju iz Severne Makedonije – folklorne grupe Udruženja penzionera iz Krive Palanke i Rankovca, koji su doneli autentične pesme i igre svog zavičaja.

– Imam čast i zadovoljstvo da pozdravim sve penzionere Glogonja, okolnih naselja i Pančeva i da im čestitam ovaj veliki praznik. Zaista je zadovoljstvo biti ovde među našima, družiti se i mislim da ovu saradnju moramo nastaviti i u budućnosti. Potrebno je da mlađe generacije ovo prihvate, neguju i usavršavaju – poručili su gosti iz Severne Makedonije.

Na sceni su se gostima pridružili vokalni solisti Kulturno-umetničkog društva „Veselija“, kao i domaća folklorna sekcija Doma kulture „Mladost“. Talentovani mladi čuvari tradicije više puta su nagrađivani gromoglasnim aplauzima za izvođenje kompleksnih makedonskih koreografija i drugih numera sa svog bogatog repertoara, na ponos svojih roditelja i koreografa Žarka Mojsilovića.

– Drago mi je što učestvujem ovde, ovo je proslava ovog mesta i Jabuke. Prošlo je osam decenija od kada su Makedonci iz Krive Palanke došli ovde. Kada deca izađu na binu, a sala bude puna gledalaca koji uživaju u programu, znamo da smo uspeli – istakli su učesnici programa, izrazivši veliku zahvalnost roditeljima koji se maksimalno trude da podrže decu u ovim lepim aktivnostima.

Direktor glogonjskog Doma kulture Slavko Jovanovski podsetio je na važnost ovog velikog jubileja i naglasio da se ovakvim manifestacijama na najlepši način podstiče kulturna saradnja i neguju trajna prijateljstva.

– Uspeli smo da napravimo jedan lep program zahvaljujući velikom trudu koji su uložila naša deca, vokalni solisti i KUD „Veselija“. Inače, ovo je godina u kojoj se obeležava osam decenija od dolaska Makedonaca na ove prostore. Makedonska nacionalna zajednica i njena kultura su ostavile dubok trag u istoriji i duhu ovog mesta, tako da je obaveza svih nas da tu tradiciju čuvamo i negujemo kroz ovakve i slične programe – izjavio je Jovanovski.

Pored slavljenja kulture i važnog jubileja, koncert je imao i plemenitu dimenziju. Tokom čitave večeri prikupljani su dobrovoljni prilozi za lečenje mladog Ognjena Petruševskog, čime su Glogonjci i njihovi gosti još jednom pokazali veliko i solidarno srce na delu.

(Pančevac/RTV Pančevo)