Pobednik odlučen sa bele tačke: Dolina osvojila memorijalni turnir u Padini 

Domaći tim FK Dolina iz Padine osvojio je jubilarni, deseti fudbalski turnir „Memorijal Miroslav Kovač Kovi”, nakon što je u finalu posle boljeg izvođenja jedanaesteraca savladao ekipu Mladosti iz Vojlovice.

Drama u finalu i konačni plasman

Tradicionalni fudbalski turnir odigran je 1. i 2. avgusta 2026. godine po izuzetno teškim vremenskim uslovima i tropskoj vrućini. Uprkos visokim temperaturama, ekipe su pružile maksimum, a organizacija na stadionu u Padini bila je na vrhunskom nivou.

U borbi za pehar, penal-rulet doneo je prednost domaćinu, dok je utešna titula vicešampiona pripala borbenim gostima iz Vojlovice. Na turniru su postignuti sledeći rezultati u ukupnom plasmanu:

I mesto: FK Dolina (Padina)

II mesto: FK Mladost (Vojlovica)

III mesto: FK Janošik

IV mesto: FK Mladost (Belo Blato)

(RTV Kovačica)