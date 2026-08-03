Južni Banat

Pobednik odlučen sa bele tačke: Dolina osvojila memorijalni turnir u Padini 

13:00

03.08.2026

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Foto: FB/RTV Kovačica

Domaći tim FK Dolina iz Padine osvojio je jubilarni, deseti fudbalski turnir „Memorijal Miroslav Kovač Kovi”, nakon što je u finalu posle boljeg izvođenja jedanaesteraca savladao ekipu Mladosti iz Vojlovice.

Drama u finalu i konačni plasman
Tradicionalni fudbalski turnir odigran je 1. i 2. avgusta 2026. godine po izuzetno teškim vremenskim uslovima i tropskoj vrućini. Uprkos visokim temperaturama, ekipe su pružile maksimum, a organizacija na stadionu u Padini bila je na vrhunskom nivou.

U borbi za pehar, penal-rulet doneo je prednost domaćinu, dok je utešna titula vicešampiona pripala borbenim gostima iz Vojlovice. Na turniru su postignuti sledeći rezultati u ukupnom plasmanu:
I mesto: FK Dolina (Padina)
II mesto: FK Mladost (Vojlovica)
III mesto: FK Janošik
IV mesto: FK Mladost (Belo Blato)

(RTV Kovačica)

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FK Dolina Padina fudbalski turnir Memorijal Miroslav Kovač Kovi Mladost Vojlovica Padina

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