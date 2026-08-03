Sanacija vodovoda u Kovinu vredna 15 miliona dinara

Opština Kovin uspešno je potpisala ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, čime su odobrena bespovratna sredstva za realizaciju ključnog infrastrukturnog projekta „Sanacija javne vodovodne mreže u delu Ulice Nemanjina u Kovinu – od kapije izvorišta do Ulice Petra Drapšina“.

Ukupna vrednost ove važne investicije iznosi 16.976.364,00 dinara bez PDV-a. Najveći deo finansijskog tereta preuzeo je Pokrajinski sekretarijat, koji je obezbedio čak 15.759.113,00 dinara, što pokriva 92,83 odsto ukupne vrednosti projekta. Opština Kovin će u realizaciji učestvovati sa sopstvenim sredstvima u iznosu od 1.217.251,00 dinara, odnosno preostalih 7,17 odsto.

Glavni cilj ovih radova jeste kompletna zamena dotrajalih azbestnih cevi na pomenutoj deonici javne vodovodne mreže. Ovom rekonstrukcijom građani će dobiti znatno pouzdanije snabdevanje kvalitetnom pijaćom vodom, tehnički gubici na samoj mreži biće svedeni na minimum, dok će se ukupna bezbednost i stabilnost vodosnabdevanja podići na znatno viši nivo.

Lokalna samouprava naglašava da, zahvaljujući kontinuiranoj podršci Pokrajinske vlade, Opština Kovin nastavlja sa uspešnim rešavanjem višedecenijskih problema i realizacijom kapitalnih projekata koji direktno podižu kvalitet komunalnih usluga i unapređuju svakodnevne uslove za život svih građana.

(Pančevac)