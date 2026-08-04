Opovo: Besplatni udžbenici za sve prvake

Svi učenici koji ove jeseni polaze u prvi razred osnovne škole na teritoriji opštine Opovo dobiće besplatne komplete udžbenika, čime lokalna samouprava nastavlja višegodišnju praksu podrške roditeljima i brige o najmlađima.

Kako se prijaviti na konkurs?

Lokalna samouprava je zvanično objavila sve detalje i uslove za ostvarivanje ovog prava. Roditelji i staratelji budućih prvaka mogu preuzeti kompletan tekst javnog poziva, kao i prateći obrazac prijave, direktno na zvaničnoj internet stranici Opštine Opovo.

Ova mera pruža značajnu finansijsku olakšicu porodicama na početku školske godine, a sredstva za nabavku udžbenika u potpunosti su obezbeđena iz opštinskog budžeta.

(Pančevac)