Plodovi sa školskih plantaža: Đaci proizvođači i trgovaci

Sveže voće, povrće i školski med iz ruku učenika Poljoprivredne škole u Vršcu svakog radnog dana od osam časova ujutru.

Dvorište Poljoprivredne škole „Vršac” i ovog leta je pretvoreno u jedinstvenu prodajnu oazu gde građani svakog radnog dana od 8 časova mogu kupiti potpuno sveže i domaće poljoprivredne proizvode. Specifičnost ove male pijace leži u činjenici da je kompletna ponuda plod predanog praktičnog rada samih učenika ove obrazovne ustanove.

Od semena do tezge

Sve povrće, voće, med i cveće koji se nalaze na tezgi proizvedeni su direktno na školskim plantažama. U celokupnom procesu – od sadnje rasada, preko prihrane, zalivanja i zaštite, pa sve do same berbe – učestvuju đaci sa smerova poljoprivredni tehničar, rukovalac poljoprivredne tehnike i cvećar-vrtlar.

Pored sticanja agronomskih veština, učenici imaju priliku da savladaju i osnove preduzetništva jer upravo oni uslužuju kupce. Na ovaj način, srednjoškolci svoje teorijsko znanje svakodnevno testiraju u praksi i uče kako funkcioniše plasman i prodaja gotovih proizvoda na tržištu.

Bogata letnja ponuda i podrška obrazovanju

Na školskoj tezgi Vrščane svakog jutra očekuje bogat asortiman sveže ubranih namirnica i drugih artikala:

Povrće: Domaći paradajz, krastavac, tikvice, kukuruz šećerac, kao i slatka i ljuta paprika.

Voće: Sveže sezonsko voće ubrano direktno u školskim voćnjacima.

Pčelarski i cvećarski proizvodi: Prirodni školski med i sveže rezana mirisna lavanda.

Kupovinom na ovoj pijaci građani Vršca ne dobijaju samo garantovano sveže, kvalitetne i lokalno uzgojene namirnice bez dugog transporta, već direktno pružaju podršku obrazovnom sistemu, radu i motivaciji mladih budućih stručnjaka iz oblasti agronomije.

(Pančevac/S.L)