Plodovi sa školskih plantaža: Đaci proizvođači i trgovaci
Sveže voće, povrće i školski med iz ruku učenika Poljoprivredne škole u Vršcu svakog radnog dana od osam časova ujutru.
10:07
04.08.2026
Sveže voće, povrće i školski med iz ruku učenika Poljoprivredne škole u Vršcu svakog radnog dana od osam časova ujutru.
Dvorište Poljoprivredne škole „Vršac” i ovog leta je pretvoreno u jedinstvenu prodajnu oazu gde građani svakog radnog dana od 8 časova mogu kupiti potpuno sveže i domaće poljoprivredne proizvode. Specifičnost ove male pijace leži u činjenici da je kompletna ponuda plod predanog praktičnog rada samih učenika ove obrazovne ustanove.
Od semena do tezge
Sve povrće, voće, med i cveće koji se nalaze na tezgi proizvedeni su direktno na školskim plantažama. U celokupnom procesu – od sadnje rasada, preko prihrane, zalivanja i zaštite, pa sve do same berbe – učestvuju đaci sa smerova poljoprivredni tehničar, rukovalac poljoprivredne tehnike i cvećar-vrtlar.
Pored sticanja agronomskih veština, učenici imaju priliku da savladaju i osnove preduzetništva jer upravo oni uslužuju kupce. Na ovaj način, srednjoškolci svoje teorijsko znanje svakodnevno testiraju u praksi i uče kako funkcioniše plasman i prodaja gotovih proizvoda na tržištu.
Bogata letnja ponuda i podrška obrazovanju
Na školskoj tezgi Vrščane svakog jutra očekuje bogat asortiman sveže ubranih namirnica i drugih artikala:
Povrće: Domaći paradajz, krastavac, tikvice, kukuruz šećerac, kao i slatka i ljuta paprika.
Voće: Sveže sezonsko voće ubrano direktno u školskim voćnjacima.
Pčelarski i cvećarski proizvodi: Prirodni školski med i sveže rezana mirisna lavanda.
Kupovinom na ovoj pijaci građani Vršca ne dobijaju samo garantovano sveže, kvalitetne i lokalno uzgojene namirnice bez dugog transporta, već direktno pružaju podršku obrazovnom sistemu, radu i motivaciji mladih budućih stručnjaka iz oblasti agronomije.
(Pančevac/S.L)