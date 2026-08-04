 Jovana i Tigar staju na ludi kamen: Imaćemo dva venčanja

Kao bomba odjeknula je vest da TV zvezda Jovana Jeremić staje na ludi kamen sa emotivnim partnerom, bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a sada se oglasila i potvrdila da će na njenoj ruci uskoro zasijati burma.

Kako je ispričala, biće organizovana čak dva gala venčanja.

– Ne želim da kompletno sve iznosim u javnost, ali mogu da kažem da će svadbe biti. To će se desiti krajem ove ili početkom sledeće godine, nismo još tačno precizirali. Tačno je da se udajem, imaćemo dva venčanja. Nikada se nisam udala u crkvi, meni je ovo, zapravo, prvi brak – to će biti pod Ostrogom, u donjem manastiru. Posle toga ćemo imati svadbeni ručak na Svetom Stefanu, najuži krug ljudi, pošto je to Miloševa otadžbina, domovina, njemu je otac iz Bara… Genetski, normalno je da se ispoštuje taj kraj, ja volim tradicionalno sve da bude – objasnila je Jeremićeva.

Građanski brak sklopiće u srpskoj prestonici, a posebno je istakla da će spisak zvanica biti rigorozan – na njemu će se naći samo odabrani, pravi prijatelji.

– Drugo venčanje, gradsko, biće u Beogradu, tu će biti svadba za širi krug zvanica. Ali, ni to neće biti veliko, plafon do 200 ljudi jer sam shvatila, posle svega što sam preživela, da imam jako malo prijatelja i da više nikada neću praviti nikakve proslave za javnost, nego isključivo za sebe i svoje prijatelje. Sada ću i svoj rođendan potpuno drugačije organizovati, to će biti nešto posebno – neću biti u zemlji, putujem na jednu predivnu destinaciju. Znači, kompletno sam promenila svoj život i stav prema životu, jer sam shvatila da svi ljudi koji su najuspešniji žive svoje živote, daleko od očiju javnosti. Ja sam javna ličnost, pa moram medijima nešto da dam, ali me više neće biti na tacni – poručila je voditeljka za Pink.rs.

– Datum venčanja ću objaviti onda kada vas budem pozvala, jer ću sigurno imati taj deo, segment za medije, do koje granice će moći mediji da izveštavaju. Neće kompeltno mediji izveštavati, biće postavljena granica, još ću razmisliti da li ću na pitanja odgovarati u Crnoj Gori ili Srbiji.

Na pitanje ko će od muzičkih zvezda nastupiti na njenoj gala svadbenoj ceremoniji, rekla je da još uvek nije precizirala. – Pozvaću na svoju svadbu one pevače koji su mi suštinski prijatelji. Niko na toj svadbi neće biti ko mi nije prijatelj. Ne pravim svadbu da bih se povezivala sa ljudima, jer sam ja već dovoljno moćna, jako puno sam uspela u svom životu. Meni veselja nisu potrebna da bih stvarala kontakte. Neću pozivati kurtu i murtu na veselja, da bi se reklo da je svadba od 400-500 zvanica. To će biti mala svadba, megaelitistička, i na nju će biti pozvani isključivo moji prijatelji iz sveta privatnog života i šoubiznisa, politike. Svadbu pravim isključivo za sebe, svog partnera i prijatelje, a ne za javnost, niti selo, šta će selo da kaže. Selo me ne interesuje.

(Pančevac/Pink.rs)