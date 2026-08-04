Jovana i Tigar staju na ludi kamen: Imaćemo dva venčanja
Kao bomba odjeknula je vest da TV zvezda Jovana Jeremić staje na ludi kamen sa emotivnim partnerom, bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a sada se oglasila i potvrdila da će na njenoj ruci uskoro zasijati burma.
Kako je ispričala, biće organizovana čak dva gala venčanja.
Građanski brak sklopiće u srpskoj prestonici, a posebno je istakla da će spisak zvanica biti rigorozan – na njemu će se naći samo odabrani, pravi prijatelji.
– Datum venčanja ću objaviti onda kada vas budem pozvala, jer ću sigurno imati taj deo, segment za medije, do koje granice će moći mediji da izveštavaju. Neće kompeltno mediji izveštavati, biće postavljena granica, još ću razmisliti da li ću na pitanja odgovarati u Crnoj Gori ili Srbiji.
Na pitanje ko će od muzičkih zvezda nastupiti na njenoj gala svadbenoj ceremoniji, rekla je da još uvek nije precizirala.
– Pozvaću na svoju svadbu one pevače koji su mi suštinski prijatelji. Niko na toj svadbi neće biti ko mi nije prijatelj. Ne pravim svadbu da bih se povezivala sa ljudima, jer sam ja već dovoljno moćna, jako puno sam uspela u svom životu. Meni veselja nisu potrebna da bih stvarala kontakte. Neću pozivati kurtu i murtu na veselja, da bi se reklo da je svadba od 400-500 zvanica. To će biti mala svadba, megaelitistička, i na nju će biti pozvani isključivo moji prijatelji iz sveta privatnog života i šoubiznisa, politike. Svadbu pravim isključivo za sebe, svog partnera i prijatelje, a ne za javnost, niti selo, šta će selo da kaže. Selo me ne interesuje.
(Pančevac/Pink.rs)