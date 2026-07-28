Porodila se Dea Đurđević: Oglasila se odmah i otkrila ime bebe

Voditeljka Dea Đurđević i njen suprug Lazar danas su postali roditelji devojčice, mama i beba se osećaju odlično.

„Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve“, rekla je Dea za Pink.rs

Ona je poslednjih dana obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te nema sumnje da je sve spremno u njihovom domu da se u njega useli naslednica.

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno „da“, a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak.

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Ljubav sa njim je započela pre nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.