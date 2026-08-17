Od danas jeftiniji lekovi za srčanu insuficijenciju i antikoagulantnu terapiju

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar saopštio je da će od danas pacijenti po znatno nižim cenama moći da kupe dva leka za srčanu insuficijenciju i 16 lekova koji se koriste u antikoagulantnoj terapiji.

Lončar je na konferenciji za novinare objasnio da je za ostvarivanje ove pogodnosti pacijentima neophodan recept svog lekara, a da država, u zavisnosti od leka, plaća deo troškova u iznosu od 50, odnosno 70 odsto.

On je precizirao da su u prvoj grupi dva leka za srčanu insuficijenciju koji su se do sada nalazili isključivo na Listi A i mogli da se propisuju samo za strogo definisane indikacije kod pacijenata sa dijabetesom melitusom tipa 2.

Prema njegovim rečima, ovi lekovi ostaju na toj listi za pacijente koji su ih do sada imali, odnosno za pacijente sa dijabetesom melitusom tipa 2, ali je novina to da sada mogu da se kupe uz recept.

Ministar je napomenuo da je jedan od tih lekova do sada koštao 4.457 dinara, a od danas je njegova cena 2.228 dinara.

U drugoj grupi, kako je rekao, nalazi se 16 lekova za antikoagulantnu terapiju koji mogu da se koriste kao prevencija moždanog udara i sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvularnim aritmijama, kao i kod pacijenata koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika.

On je ocenio da će ove mere doneti značajne uštede građanima i naglasio da je to od izuzetne važnosti za pacijente kojima je ova terapija neophodna, dodajući da država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra.