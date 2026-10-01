Hitna pomoć: U saobraćajnom udesu povređene dve osobe

PANČEVO – Na beogradskom putu, posle restorana “Mali raj”, dogodio se saobraćajni udes u kome su dve osobe povređene. Zbrinute su i predate ekipi beogradske hitne pomoći koja ih je dalje transportovala u prestonicu.

Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 31 pacijent, među kojima je bilo četvoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)