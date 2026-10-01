Hitna pomoć: U saobraćajnom udesu povređene dve osobe

Ana Brnabić u društvu omladine u Pančevu
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08:00Pretežno sunčano i toplo
PANČEVO – Na beogradskom putu, posle restorana “Mali raj”, dogodio se saobraćajni udes u kome su dve osobe povređene. Zbrinute su i predate ekipi beogradske hitne pomoći koja ih je dalje transportovala u prestonicu.
Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 31 pacijent, među kojima je bilo četvoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)
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