Servisne informacije

Hitna pomoć: U saobraćajnom udesu povređene dve osobe

08:43

01.10.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen

PANČEVO – Na beogradskom putu, posle restorana “Mali raj”, dogodio se saobraćajni udes u kome su dve osobe povređene. Zbrinute su i predate ekipi beogradske hitne pomoći koja ih je dalje transportovala u prestonicu.

Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 31 pacijent, među kojima je bilo četvoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)

Tagovi

dom zdravlja pančevo Hitna pomoć Pančevo saobraćajni udes

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.