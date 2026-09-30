Dečja nedelja: Na početku izložba radova sa Divčibara
17:00
30.09.2026
Povodom dečje nedelje, Predškolska ustanova „Dečja radost“ predstaviće izložbe u četvrtak 1. oktobra u Galeriji savremene umentnosti Kultunog centra Pančevo. Na izložbama će biti predstavljeni radovi koji su nastali tokom prošle školske godine na 5 kampova koje svake godine u gradskom odmaralištu na Divčibarama organizuje „Dečja radost“.
Slogan ovogodišnje dečje nedelje je “ Da bi deca srećana bila: ljubav i poštovanje, a ne sila“. Mališani u vrtiću „Zabavnik“ su povodom obeležavanja dečje nedlje u saradnji sa roditeljima i vaspitačima napisala motivacione poruke, a dobro znaju i šta je drugarstvo.
– Pa kad se mi lepo družimo, kad delimo igračke, pomažemo drugima, i kad govorimo lepe reči, poštujemo druge, i oni će tako nama isto vratiti. Svi su mi omiljeni i najbolji drugovi, rekao je Kosta.
– Drugarstvo je kad pomažeš drugima, kad im deliš igračke, kad im govoriš lepe reči, kad im ti govoriš lepe reči, poručila je Iskra.
– Kad se poštuju drugovi, kad se vole, kad pomažu jednim drugima, kad plaču, i onda im drugi pomognua. Kada naprimer, govoriš im lepe reči, poštuješ ih, voliš ih, rekla je Maša.
Osim izložbe koja će bit otvorena u galeriju, u vrtiću Zabavnik planiraju da dečiju nedelju obeleže nizom aktivnosti, kaže Sofija Bugarinov.
Dečja nedelja u PU „Dečja radost“ i ovo godine protećiće u znaku igre, druženja i osmeha uz poruku da je važno deci pružiti pažnju, podršku i bezbrižno detinjstvo.
(Vojvodjanski)