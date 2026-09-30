Dečja nedelja: Na početku izložba radova sa Divčibara

Povodom dečje nedelje, Predškolska ustanova „Dečja radost“ predstaviće izložbe u četvrtak 1. oktobra u Galeriji savremene umentnosti Kultunog centra Pančevo. Na izložbama će biti predstavljeni radovi koji su nastali tokom prošle školske godine na 5 kampova koje svake godine u gradskom odmaralištu na Divčibarama organizuje „Dečja radost“.

– Dečja radost, kao i svake godine, prvog oktobra otvara izložbu Dečjih radova. To je izložba radova dece sa Divčibara, sa svih kampova, engleski, likovno, muzičko, fizičko i eko-škole. Tu ćemo predstaviti dečje radove i fotografije, a ujedno da dočaramo atmosferu koja je bila na Divčibarama tokom letnje kampova.Uz dečji osmeh, setićemo kako je bilo lepo, da su poneli lepa iskustva, da su istraživali, družili, se stvarali, učili i upoznali nove drugare, poručila je Sofija Bugarinov – glavni vaspitač u vrtiću „Zabavnik“ i koordinator eko škole .

Slogan ovogodišnje dečje nedelje je “ Da bi deca srećana bila: ljubav i poštovanje, a ne sila“. Mališani u vrtiću „Zabavnik“ su povodom obeležavanja dečje nedlje u saradnji sa roditeljima i vaspitačima napisala motivacione poruke, a dobro znaju i šta je drugarstvo.

– Pa kad se mi lepo družimo, kad delimo igračke, pomažemo drugima, i kad govorimo lepe reči, poštujemo druge, i oni će tako nama isto vratiti. Svi su mi omiljeni i najbolji drugovi, rekao je Kosta.

– Drugarstvo je kad pomažeš drugima, kad im deliš igračke, kad im govoriš lepe reči, kad im ti govoriš lepe reči, poručila je Iskra.

– Kad se poštuju drugovi, kad se vole, kad pomažu jednim drugima, kad plaču, i onda im drugi pomognua. Kada naprimer, govoriš im lepe reči, poštuješ ih, voliš ih, rekla je Maša.

Osim izložbe koja će bit otvorena u galeriju, u vrtiću Zabavnik planiraju da dečiju nedelju obeleže nizom aktivnosti, kaže Sofija Bugarinov.

– Kao i svake godine organizujemo druženje starijih grupa sa mlađima, čak i sa jaslencima, organizujemo neku žurku, neki kviz znanja ili neki poligon, a radujemo se uvek svake godine, nekako nađimo vremena da odemo do bioskopa da ceo vrtić odgleda neki crtani film koji nam ponude, istakla je Sofija Bugarinov – glavni vaspitač u vrtiću „Zabavnik“ i koordinator eko škole.

Dečja nedelja u PU „Dečja radost“ i ovo godine protećiće u znaku igre, druženja i osmeha uz poruku da je važno deci pružiti pažnju, podršku i bezbrižno detinjstvo.

(Vojvodjanski)