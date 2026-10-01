Servisne informacije

Ulica dr Svetislava Kasapinovića ostala bez vode

08:34

01.10.2026

Podeli vest:

Foto: JKP Vodovod

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 8 časova ostala Ulica
dr Svetislava Kasapinovića od Žarka Zrenjanina do Maksima Gorkog.

Sanacija havarije je u toku.

(Pančevac)

Tagovi

Dr. Svetislava Kasapinovića havarija voda

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.