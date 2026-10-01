Ulica dr Svetislava Kasapinovića ostala bez vode

Politika
Ana Brnabić u društvu omladine u Pančevu
Politika
09:09
01.10.2026
08:00Pretežno sunčano i toplo
08:00Pretežno sunčano i toplo
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 8 časova ostala Ulica
dr Svetislava Kasapinovića od Žarka Zrenjanina do Maksima Gorkog.
Sanacija havarije je u toku.
(Pančevac)
09:09
01.10.2026
08:30
01.10.2026
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29.09.2026
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24.09.2026
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