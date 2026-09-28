Ujutro po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano

Aleksandar Vučić predao dužnost Ani Brnabić: Srećan rođendan i neka ti je srećno
Najviša dnevna temperatura biće od od 23 do 26 stepeni.
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28.09.2026
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Ujutro po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti.
Vetar slab do umeren, severni i severoistočni.
(Pančevac)
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28.09.2026
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24.09.2026
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