Vesti Društvo

Ujutro po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano

Najviša dnevna temperatura biće od od 23 do 26 stepeni.

08:42

28.09.2026

Podeli vest:

Foto: Pančevac

Najviša dnevna temperatura biće od od 23 do 26 stepeni.

Ujutro po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti.

Vetar slab do umeren, severni i severoistočni.

(Pančevac)

Tagovi

vreme vremenska prognoza

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.