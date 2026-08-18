Glogonj domaćin Festivala rumunske muzike i folklora

Glogonj će od 20. do 22. avgusta biti domaćin Festivala rumunske muzike i folklora iz Vojvodine, koji će okupiti oko 1500 učesnika iz 13 mesta.

Tokom tri dana publika će moći da uživa u tradicionalnim igrama, narodnoj muzici, horskom i instrumentalnom izvođenju, kao i nastupima brojnih ansambala, orkestara, solista i folklornih grupa iz Srbije i Rumunije.

Zvanično otvaranje festivala je 20. avgusta u 20 časova, dok će od 18 časova biti održana izložba i prezentacija rumunske narodne nošnje.

Direktan prenos prve večeri festivala, 20. avgusta, možete pratiti na programu Regionalne RTV Pančevo od 20 časova.