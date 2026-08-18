Ivanovo: “Zlatna dirka“-Prva harmonika Vojvodine 30. i 31. avgusta

Međunarodni festival harmomnike “Zlatna dirka“-Prva harmonika Vojvodine, će biti održana 30. i 31. avgusta u Ivanovu.

Reč je o najvećem, tj. najvise kotiranom Festivalu harmonike i najvišem nivou takmičenja harmonikaša na teritoriji Vojvodine.

Pored srca festivala – takmičenja solista na harmonici, koje ocenjuje stručni žiri sastavljen od renomiranih muzičkih izvođačai pedagoga, sastavni deo festivala su i seminari, stručna predavanja, koncerti solista, orkestara i vokalnih solista koji izvode numere narodne-izvorne muzike.