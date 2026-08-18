Vučić obišao radove na izgradnji “Tiršove 2”: Biće najveća bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu, a zatim i radove na izgradnji “Tiršove 2”.

Sa predsednikom Vučićem su bili i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, direktorka RFZO Sanja Škodrić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, gradski urbanista Marko Stojčić, a dočekao ih je direktor Klinike Aleksandar Stefanović.

Polovina porodilišta u Višegradskoj u ovom trenutku radi, a predsednik je dobio i izveštaj da su radovi sada na 60 odsto i da bi već s jeseni radovi mogli da budu gotovi i da počne da se ubacuje oprema.

– Sve bi trebalo da bude gotovo do marta 2028 – rekao je Vučić na šta mu je obećano da će se truditi da sve bude gotovo mnogo ranije, već krajem 2027, na šta je on rekao da bi to bilo odlično jer je porodilište važno.

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Odmah potom je upitao i kad kreću radovi na niškom porodilištu.

– Da probamo da završimo sve do Nove godine, biće bolje i za trudnice i za bebe, a drugu fazu do marta 2028, prošlo je 63 godine bez ozbiljne obnove, rekao je Vučić na šta mu je rečeno da je reč o 26.000 kvadrata.

– Za Tiršovu računajte 30 miliona, najmanje 40, rekao je Vučić dodavši i da će za GAK biti oprema najmanje 20 miliona.

– Biće lepo da svaka majka poželi da se vrati, a kad budemo radili Narodni front, preseliće se na Bežanijsku kosu, pa onda niško porodilište, u NS je u redu ali u ostatku Vojvodine nije, rekao je Vučić dodavši da će po sobi biti dve trudnice ili porodilje, maksimalno tri.

– Prvih 6 meseci imamo 887 beba više, nadam se da će se taj trend nastaviti, da li je dovoljno nije ali prvi put da imamo trend rasta nego trend pada a malo je veća fertilna baza jer nam se ljudi vraćaju iz inostranstva što znači da su mere države u delu stanovništva dale rezultate.

– To je tridesetak razreda, malo nedovoljno za Srbiju, nama treba 1.000 a ne trideset razreda više ali i ovo je ipak nekakva lepa i radosna vest…

– Da se majke s radošću sećaju ne samo zbog rođenja deteta nego i komfora i usluge, dodao je Vučić koji je čuo i da manje medicinskog osoblja odlazi preko.

– Mnogo se radi, radi KC u Novom Pazaru, radiće se u Kragujevcu, pa niško porodilište…

“Ne uzimaj poslove, ne sme da se kasni”

Vučić je izvođaču poručio da ne sme da kasni ni ovde, ni na radovima na EXPO.

– Ne uzimaj poslove, ne sme da se kasni, rekao je Vučić pa dodao da će rasti primanja i da se iz inostranstva vratilo 400 lekara.

Obilazak radova u “Tiršovoj 2”

Predsednik Vučić stigao je na gradilište “Tiršove 2”.

– I Prokuplje će dobiti velelepnu bolnicu, neće više morati da idu u Niš i Leskovac, obnavljamo i Leskovac i Vranje, a Niš će dobiti porodilište, rekao je Vučić dodavši da se ovoliko nije radilo ni od vremena Drugog svetskog rata.

– 65.000 kvadrata za svu decu Srbije, iz svih regiona, najveća bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi!, rekao je Vučić dodavši da je veoma zadovoljan “zbog ovog s lekovima”.

– Juče je predalo njih 1.925 za lekove, a danas će ih biti barem trostruko, inovativni lekovi za kancer stižu u bolnice u oktobru, dodao je Vučić rekavši da su to najinovativniji i najbolji lekovi na svetu: Spasavamo živote naših ljudi!

Vučić je kazao da je najveća investicija ovog tipa u Srbiji dosad bila – Klinički centar Srbije.

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Tiršova 2 imaće ukupno 500 kreveta.

– Ne možeš da izgradiš bolnicu i dom zdravlja pa ništa ne radiš. Ova zgrada pored nas – Višegradska, završena je 1963. Do danas, 63 godine je prošlo. To je ceo životni vek nečiji. Prošao je ceo životni vek. Svake godine zima, sunce, vetar, kiša. Da ne pričam o tome da se iznutra to sve raubuje. Bog zna koliko stotina hiljada pacijenata je kroz to prošlo. Mi nismo renovirali. Zato to morate da radite. I morate da predviđate troškove za održavanje.

– Zato sam rekao: domovi zdravlja, dajte da vidimo, da ih okrečimo sve. Dajte bar da ih okrečimo, da ljudima bude čisto kad uđu unutra. Ne mora da bude uvek nova stolarija, ne mora da bude uvek sve novo, ali dajte da bude čisto, a ne ono kad se nasloni leđima pa ostane trag vaših leđa na zidu. Dakle, govorim, naravno, ponekad i preterujem, ali govorim ono što svi ljudi vide. Običan čovek kada uđe negde, on to vidi.

– Kao što se običan čovek raduje kada može da dobije sve ove lekove, i koagulante i na recept, kada dobije i za srčane slabosti, da može da ih dobije mnogo jeftinije. Jer mnogi od njih su izbegavali da kupuju te lekove i da ih plaćaju zato što nisu imali dovoljno novca.

– Izgradimo, pa ne održavamo. Zato sam ja srećan zbog puteva. Mi sad uradimo puteve, dobijemo 550 miliona evra. Mi imamo dobar budžet i ne uzimamo te pare u budžet. Vratimo ih u budžet, pa iz budžeta ponovo isplaćujemo za održavanje puteva. Za istu svrhu koristimo to. Zato su nam putevi dobri. Zato su nam auto-putevi odlični, brze saobraćajnice odlične. Zato što taj novac odmah vraćamo, a ne uzimamo da bismo isplaćivali plate u javnom sektoru ili penzije. Zato što ekonomija radi svoj posao. To je važno.

– I sad, mojoj sreći nema kraja kada znam da će svako da ima toliko novca, posebno posle onoga što ćemo da uradimo za penzionere i u septembru, oko jednokratne pomoći, i posebno posle toga i čak i dvokratne pomoći, jer ide i iz akcionarskog fonda i budžeta dodatno, i plus ćemo da idemo sa povećanjem penzija, i to pre kraja ove godine.

– I onda će svako moći to sebi da priušti, i svako će moći duže da živi, makar da preduzme sve što je mogao da zaštiti i sačuva svoje zdravlje. I to su za mene velike i najvažnije stvari.

– Ja sam srećan što znam da će svako dete moći da dobije najbolju moguću zaštitu, najbolje moguće lečenje, u najboljim mogućim uslovima, ja mislim, u jugoistočnoj Evropi.

– Koliko ležajeva ima? – upitao je predsednik i dobio odgovor da ima 340 fiksnih, i da postoji opcija da se doda još do 150, ukupno skoro 500.

(Objektiv)