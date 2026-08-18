Kovilovo: Umro Andrija Đokić (13), hitno prekinuto prvenstvo Srbije

Trinaestogodišnji Andrija Đokić preminuo je od posledica teškog pada tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona, prenosi „Sportal“.

Mladi takmičar je nakon nesreće hitno prevezen u Urgentni centar, ali lekari, nažalost, nisu uspeli da mu spasu život.

Tragedija se dogodila u subotu, 15. avgusta, tokom trećeg dana takmičenja. Nakon nesreće, nastavak prvenstva je otkazan, a Savez za konjički sport Srbije oglasio se povodom nezapamćenog gubitka:

– Reči su nemoćne pred bolom zbog ogromne tragedije koja se dogodila u subotu, 15. avgusta, kada je naš mladi takmičar izgubio život tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona u Kovilovu. Šok, tišina i bol zbog nenadoknadivog gubitka koji osećaju njegova majka, porodica, prijatelji, treneri, kolege takmičari, čitava konjička zajednica i svi koji su ga poznavali ne mogu se opisati. Savez za konjički sport Srbije čini sve da bude podrška i oslonac u bolu majci koja je izgubila svoje dete i to je iznad svega naš prioritet“, istakao je u saopštenju Savez za konjički sport Srbije i dodao:

– Takmičenje je organizovano uz primenu važećih pravila i propisa, kao i uz obezbeđivanje predviđenih mera za održavanje ove vrste sportskog događaja, uključujući i dežurnu lekarsku ekipu koja je odmah pružila prvu pomoć. U potpunosti sarađujemo sa nadležnim institucijama u utvrđivanju svih okolnosti i stavljamo im na raspolaganje svu dokumentaciju i informacije kojima raspolažemo“.

Na kraju se posebno ističe:

– Učinićemo sve da se ime i život našeg anđela nikada ne zaborave“.

(Novosti)