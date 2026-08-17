Padina slavi 220 godina: Tradicija, kultura i magija niti

PADINA – Opština Kovačica ovog avgusta blista u znaku velikog jubileja. Bogatim kulturnim, gastronomskim i zabavnim programom zvanično je obeleženo 220 godina od doseljenja Slovaka u Padinu. Manifestacija „Dani Padine“ ponovo je dokazala da ovo mesto sa ponosom čuva svoje korene, običaje i bogato istorijsko nasleđe predaka, prenosi RTV Kovačica.

Svečanosti su privukle ogroman broj posetilaca, a program je bio prilagođen svim generacijama – od najmlađih koji su uživali u igri, do starijih čuvara tradicije.

Kulturna riznica u Masarikovom dvoru i tradicija veza

Centralni kulturni događaj upriličen je u Masarikovom dvoru. Tamo je otvorena izložba slika slovačkog naivnog slikara Pavela Povolnog Juhasa, posvećena vinskim podrumima. Izložba je ujedno bila i proslava umetnikovog 80. rođendana.

Posetioci su imali priliku da vide i modernu video-prezentaciju padinskih nošnji autorke Zuzane Kotvaš, dok su lokalne domaćice pripremile bogatu ponudu tradicionalnih slovačkih jela.

U Osnovnoj školi „Maršal Tito“ otvorena je izložba „Magija niti“ u organizaciji Udruženja žena iz Padine.

Ova postavka kroz ručne radove, vez, heklane i kukičane eksponate svedoči o vekovnom načinu ukrašavanja narodnih nošnji. Kako kažu članice udruženja, svaki bod na ovim platnima priča svoju priču i čuva duh starih vremena.

Gastronomski užici i slasna Doboš torta

Sportsko-centar „Dolina“ bio je centar najboljih ukusa i mirisa. Jubilarna, 30. Gulašijada okupila je čak 24 ekipe koje su ukrstile varjače u pripremanju ovog tradicionalnog jela. Nakon napetog takmičenja i sjajnog druženja, titulu za najbolji gulaš odnela je ekipa „Kreatorsi“.

Odmah nakon slanih đakonija, usledila je slatka tradicija. Udruženje žena Padina organizovalo je 21. Tortijadu. Vredne članice pripremile su 15 raskošnih torti, a kao i svake godine, najveće interesovanje posetilaca vladalo je za čuvenu, tradicionalnu Doboš tortu.

Radost za najmlađe

Manifestaciju su upotpunile i Igre bez granica koje je na terenima SC „Dolina“ organizovala Danijela Kuharik. Oko 30 mališana nadmetalo se u šest zabavnih i kreativnih igara. Deca su kroz smeh, sportski duh i pravo letnje raspoloženje pokazala da Padina ima svetlu i veselu budućnost.

Obeležavanje ovog velikog jubileja još jednom je poslalo snažnu poruku o važnosti zajedništva, očuvanja identiteta i prenošenja kulturne baštine na buduća kolena.

Etnomuzej Pavela Petraša: Istorija koja živi

Posebnu pažnju privukla je i nova postavka u čuvenom Etnomuzeju. Vlasnik muzeja, Pavel Petraš (1946), pretvorio je kuću iz 1817. godine u pravu istorijsku riznicu. Njegova zbirka sadrži više od 10.000 predmeta iz 19. i prve polovine 20. veka.

Ovogodišnju izložbu pod nazivom „Idu prodavci robe, idu prodavci cipki“ svečano je otvorila Marijana Meliš, pomoćnica predsednika Opštine Kovačica. Tokom otvaranja, lokalna autorka Ana Cickova doprinela je atmosferi čitanjem svog autorskog teksta.

(Pančevac/RTV Kovačica)