Teška borba sa požarima zbog vetra i visokih temperatura

Remove term: Glamočić i Čaušić obišli su danas područje Deliblatske peščare Glamočić i Čaušić obišli su danas područje Deliblatske peščareRemove term: gde su sa pripadnicima nadležnih službi i meštanima razgovarali o aktuelnoj situaciji i aktivnostima na suzbijanju požara. gde su sa pripadnicima nadležnih službi i meštanima razgovarali o aktuelnoj situaciji i aktivnostima na suzbijanju požara.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić obišli su danas područje Deliblatske peščare, gde su sa pripadnicima nadležnih službi i meštanima razgovarali o aktuelnoj situaciji i aktivnostima na suzbijanju požara.

Glamočić je ukazao na to da je pred službama na terenu izuzetno težak period zbog visokih temperatura i najavljenog jačanja vetra, koji može brzo da promeni pravac širenja vatre.

Najvažnije je da se sačuvaju ljudski životi, imovina i što veći deo ovog izuzetno vrednog prirodnog područja, istakao je on, napomenuvši da pripadnici službi na terenu u borbi sa požarima danima daju sve od sebe.

On je naglasio da razmere opasnosti najbolje pokazuje podatak da se u Srbiji dnevno beleži više od 200 požara, kao i da se situacija na terenu može promeniti u veoma kratkom roku.

Ministar je tokom obilaska razgovarao i sa domaćinima čija su gazdinstva ugrožena. Na jednom od njih nalazi se oko 100 grla stoke, do koje, zahvaljujući velikom angažovanju vatrogasaca, drugih službi i samih meštana, vatra prethodnih dana nije stigla.

Ljudi su uplašeni i to je razumljivo, istakao je Glamočić, napomenuvši da za gašenje požara nema čarobnog štapića, ali da postoje znanje, organizacija i ogroman trud ljudi koji su ovde danonoćno.

Prema njegovim rečima, u ovakvim trenucima moramo da budemo jedinstveni i da pomognemo onima koji se bore za svako drvo, svako domaćinstvo i svaki život.

Glamočić je iskazao zahvalnost pripadnicima Sektora za vanredne situacije, zaposlenima u „Vojvodinašumamaˮ, dobrovoljnim vatrogascima, meštanima i svima koji su danima angažovani na zaštiti ljudi, imovine i prirode Deliblatske peščare.

Čaušić je, istakavši da je najvažnije da nema stradalih, naveo da nadležne službe svakodnevno lokalizuju i gase veliki broj požara širom zemlje i da će ekipe u Deliblatskoj peščari ostati na terenu sve dok ne bude moglo sa sigurnošću da se kaže da je opasnost prošla.

(Pančevac)