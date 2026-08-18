Vučić: Svako bira svoj put, SNS mora samostalno da pobedi

Vučić: Svako bira svoj put, SNS će morati samostalno da pobedi na izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na parlamentarne izbore, da svako ima pravo da bira svoj politički put i naveo da je odluka SPS jasan signal da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima, kao i da ne očekuje ničiju pomoć posle izbora. Pisaću generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, zamoliću da se ne otvara most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kaže Vučić.

Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara tokom obilaska radova na izgradnji Tiršove 2 i sanaciji GAK-a, rekao da nema pravo da se meša u unutrašnje stvari drugih političkih partija i da ne vidi razlog za bilo kakvu dramu zbog toga što je SPS doneo odluku da samostalno izađe na izbore.

Aleksandar Vučić sa novinarima tokom obilaska radova na Tiršovoj 2 i GAK-u

“Želim im svu sreću. Mi ćemo se boriti da ih pobedimo, kao i sve druge. Svako ima pravo da bira svoj politički put. Oni su, što se parlamentarnih izbora tiče, uvek izlazili samostalno. Nije to neka novina. I ne vidim zbog čega bismo mi imali nešto protiv. I kada smo razgovarali ranije, kada smo imali bliži ili zajednički pristup, uvek smo se dvoumili da li da idemo zajedno ili odvojeno, kako može da se privuče više glasova. Ovog puta nije reč o tome, da budem sasvim otvoren“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše najavu predsednika SPS-a Ivice Dačića da će ta stranka samostalno izaći na izbore.

Vučić je rekao da „SNS nije tzv. studentska lista da zabranjuje ljudima da izlaze na izbore ili da vrši bilo kakav pritisak“ i istakao da su izbori demokratska utakmica i da su svi dobrodošli.

Na pitanje da li to što je funkcioner SPS Branko Ružić pozdravio odluku SPS da na izbore ide samostalno i da li to znači da je Ružić „potpuno preuzeo kontrolu nad strankom“, Vučić je rekao da nije saglasan sa tim da je Ružić preuzeo SPS i dodao da Ružić u toj partiji ima uticaja koliko i pre godinu i po.

“Samo su oni vešto igrali tu igru lažnih komisija, statutarnih, ovakvih, onakvih, i priča za malu decu kako bi uvek mogli da budu neka vrsta ‘king mejkera’, neko ko će da se opredeli jednog dana za jednu ili drugu stranu“, rekao je Vučić.

Istakao je da on vodi drugačiju politiku i da je njegova politika zasnovana na opredeljenjima, principima i sadržaju, a ne na tome kako biti na vlasti.

“Ja ne želim da budem na vlasti, a da moram da imam blokaderske principe ili da sarađujem sa njima. Da vodim ‘pol-potovsku’ politiku u kojoj će svako drugačije mišljenje da bude zabranjeno, ja to ne želim. Ne želim da imam bilo kakvu fotelju ako ne možemo da sprovodimo onu politiku za koju smatramo da je najbolja za državu Srbiju.

„Nikome ne zatvaramo vrata“

Vučić je rekao da je odluka SPS jasan signal da će SNS morati sama da obezbedi većinu ukoliko želi da nastavi važne poslove i projekte za Srbiju i da će morati sama da pobedi na izborima i da samostalno osvoji 46 odsto glasova da bi imala više od 125 poslanika u Narodnoj skupštini.

“Izvesno je, čini mi se, da bismo mogli da računamo na saradnju sa partijom Ištvana Pastora (SVM), to su naši tradicionalni partneri, koji uvek drže reč i prema kojima mi uvek držimo reč. Ali jasno je, takođe, da mi moramo da se potrudimo i da moramo da pobedimo ubedljivije nego što smo mislili. Da li ćemo uspeti ili ne, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ne vidim razlog za bilo kakvu preteranu dramu. Mi smo razumeli sve, znamo šta nam je posao, znamo koliko truda i energije moramo da uložimo i ljudi će razumeti“, rekao je Vučić.

Naveo je da je SPS izuzetna partija za poštovanje i da su oni koji glasaju za tu partiju patriotski i državotvorno orijentisani, kao i da će sami birati svoj put u budućnost.

“Inače, nemam nikakav problem u razgovorima sa svima njima i onim čime sam bio iznenađen, ne bih o tome javno govorio, ne bi bilo fer. Nikome ne zatvaramo vrata, ali da li očekujemo nečiju pomoć posle izbora, ne očekujemo. Ne očekujemo ničiju i jasno će nam biti da, ukoliko sami nemamo većinu, da smo većinu izgubili. I to ljudi u Srbiji takođe treba da budu svesni, najčistije moguće“’, rekao je Vučić.

“U politici ništa ne traje kraće od zahvalnosti“

Na pitanje novinara da li oseća da mu je Dačić „zabio nož u leđa“ i da li bi ga iznenadilo da neko od koalicionih partnera uradi to isto, Vučić je odgovorio da u politici, kao i u životu, ništa kraće od zahvalnosti ne traje.

„Koliko puta ste čuli ‘e, učini mi to, ostaću ti zahvalan do kraja života’. To je trajalo narednih sedam dana do sedam meseci. Posle toga, ni dana, ni sekunde više. Ja nemam takav odnos, suviše sam iskusan, prošao kroz svašta. Ono u šta verujem, to je moj i naš rad: nepokolebljiv, odlučan, marljiv. I to su stvari u koje verujem“, rekao je Vučić.

Dodao je da svako ima pravo da izlazi na izbore kako želi.

„Video sam da svako ko se sprema za izbore ima potrebu da nešto kaže protiv SNS-a. Videli ste i (Rasima) Ljajića – ‘pa da, oni su mi smenili pet ljudi’, samo nije rekao zbog čega su ti ljudi smenjeni. Ali, kao što ste primetili, mi nismo govorili i nećemo govoriti. Jer smo mi korektni ljudi. Isti je slučaj i sa SPS. Ne znam zašto je njima baš to bilo najvažnije, da izađu u javnost, mogli su to i za 20 dana i ne da bude najvažnija vest, ali želeli su da naglase ‘da oni nisu mi’, pošto valjda mi nismo dovoljno popularni, neki drugi jesu, da se dobije više glasova. To je sve dozvoljeno, to je sve u redu. Nikakav to nije nož, to je sve politika“, rekao je Vučić.

Poželeo je sreću svim koalicionim partnerima na izborima.

„Mi smo sa svima njima dobro radili, i kada imamo nesuglasice, mi u javnost sa tim ne izlazimo. Tako rade to časni ljudi. I to je sve. Da li ćemo nastaviti ili ne, o tom potom, kad se izbori završe. Moguće je da će oni to da budu s nekim drugim, moguće je da će izraziti želju da budu sa nama, ali o tome će se pitati onaj koji bude pobedio na izborima“, zaključio je Vučić.

“Pisaću Ruteu, zamoliću da se ne otvara most na Ibru“

Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše nereagovanje međunarodne zajednice na maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji, predsednik Vučić je rekao da Zapad na silu gura nezavisnost tzv. Kosova i da ih ne zanima položaj Srba u južnoj pokrajini.

“Oni moraju u ovom trenutku politički da opravdaju svoja zlodela iz 1999. i 2008. godine, svoje pogrešne odluke i na silu da guraju Kosovo u nezavisnost po svaku cenu. I ne interesuje ih kakav je položaj Srba, ne interesuje ih kako je pretučen Nenad Rašković. Albanci su im ispričali kako ga je Srbin pretukao. Naravno da su lagali“, rekao je Vučić.

Dodao je da su predstavnici međunarodne zajednice govorili prvog dana da su slike pretučenog Nenada Raškovića strašne, a da su se onda ućutali.

Ukazao je takođe da otvaranje glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici nije moglo da se dozvoli bez saglasnosti srpskih gradonačelnika na severu, posebno srpskog gradonačelnika Severne Mitrovice.

„Danas mogu i to. I to radi Turčin, komandant Kfora. Ja ću uskoro da pišem Marku Ruteu (generalni sekretar NATO-a) i ne verujem da će se oglasiti na moje pismo i da će prihvatiti moju molbu da se to ne čini. Ja ću to danas ili sutra da mu pošaljem pismo“, naveo je Vučić.

Istakao je da je to za njega veliko razočaranje.

“Ali nam to govori i neke druge stvari: da je nervoza ušla u njihove redove, da ne znaju kako da primoraju Srbiju da prihvati nezavisno Kosovo, a mi ćemo da gledamo koliko možemo na svaki način našem narodu da pomognemo. To je ono što možemo“, naglasio je Vučić.

Kako je rekao, menjaće se stvari u svetu i menjaju se, ali nedovoljno brzo.

„Ne bar onako brzo kako bismo i koliko bismo mi želeli. U svakom slučaju, velika sramota za Evropu, za ceo svet, da prihvata progon ne samo pravoslavnog i hrišćanskog jednog naroda, već i progon jednog naroda sa svojih ognjišta: svakodnevno maltretiranje, šikaniranje, rušenje kuća, do svega drugog“, rekao je predsednik Vučić.

“Ne razumem zašto ne puštaju Ratka Mladića“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne razume ponašanje zapada koji ne pušta generala Ratka Mladića iz zatvora Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, iako je on, kako kaže, praktično na samrti.

„Da li je ostalo nedelju ili pet nedelja, svejedno je. Mogli su, kao što su čekali (Nebojša) Pavković da bukvalno dođe do dve nedelje pred smrt, pa ga pustili u zemlju da dođe, makar da umre, tamo gde je živeo i za šta se borio. Ne razumem te principe“, rekao je Vučić.

Dodao je da to ima veze sa humanim odnosom prema ljudima.

„To nema principa, to nema veze ni sa njihovim presudama, ni sa tim šta ko misli. Ovo o generalu Mladiću ima veze samo sa humanim odnosom prema nekom čoveku. Zašto se tako ponašaju i zašto to rade, ne razumem, da budem sasvim iskren“, rekao je predsednik Vučić.

“Predlog Vlade o povećanju minimalca dobar za radnike, moramo pomoći poslodavcima“

Predsednik je izjavio da je predlog Vlade Srbije o minimalnoj ceni rada za narednu godinu, a koji obuhvata povećanje na 600 evra, dobar za radnike i naveo da će država morati da pomogne poslodavcima u tome.

„Predlog je dobar za radnike, nisam siguran za poslodavce, ali poslodavcima ćemo morati mi da pomognemo i da to najvećim delom ide preko poreza i doprinosa koje će država da prihvati na svoj teret“, rekao je Vučić.

Dodao je da povećanjem minimalca ne mogu da se uništavaju srpske kompanije.

„Videli ste da sam bio u Matisu, u Ivanjici, oni imaju 800 zaposlenih. Ako im mi svake godine dramatično pomeramo minimalac, oni ne mogu da opstanu. A šta ćemo bez takve fabrike u Ivanjici? Šta ćete sa onima koji rade u tri smene, prodaju pljeskavice, ćevape, kobasice? Oni ne mogu da plaćaju ogromne plate, ne mogu da izdrže, nemaju taj biznis kojim to mogu da pokriju. To ljudi moraju da razumeju“, rekao je Vučić.

Istakao je da je uvek na radničkoj strani i da je zadovoljan i srećan zbog njih.

„To znači da će biti 68.000 ili koliko već, 69.000 – 70.000 dinara minimalac. Nekad nam je bio san da nam prosečna plata dođe do toga. Ali moramo da vodimo računa i o poslodavcima. Pitajte njih da li mogu da plate sve plate, a da su mnogo veće, a da moraju da urade sve radove ovde. Nije lako, nije jednostavno“, rekao je Vučić.

Naveo je da je rast minimalca dobra vest pre svega za radnike, ali da će biti dobra vest i za poslodavce ukoliko država prihvati najveći deo tereta na sebe, jer će onda imati motivisanije radnike.

Odgovarajući na pitanje da precizira kakva sve povećanja plata i penzija očekuju građane do kraja godine, Vučić je rekao da će to tačno precizirati u četvrtak, 20. avgusta.

„Pad rejtinga UB dugoročno štetan za Srbiju, svi smo znali da nisu radili ništa“

Vučić je izjavio da je pad rejtinga Univerziteta u Beogradu (UB) na Šangajskoj listi „dugoročno i strahovito štetan za Srbiju“ i dodao da su „svi znali da tokom blokada na UB nije ništa rađeno“.

Predsednik je još jednom komentarisao pad UB na Šangajskoj listi i na još dve liste, dodajući da su neki mediji u Srbiji mogli da hvale rad univerziteta, ali je upitao „da li su ljudi mislili da će neko iz sveta da hvali i nagrađuje nerad“.

„Svi smo znali da nisu radili ništa. Đokić u svoju kancelariju godinu dana nije ni mogao, ni smeo da uđe. Kad je smeo da uđe, pobunio se zbog toga što je policija radila uviđaj zbog ubistva jedne devojke, Milice Živković, za koju nije tražio ni minut ćutanja, ali je zato radio kampanju za sebe. I pitate se onda zašto nam je univerzitet pao? Pa vi govorite o tome zašto je univerzitet pao, nazivali ste Stojana Radenovića, čoveka koji nam je doneo sve, da stojimo tako na Šangajskoj listi, vi ste ga nazivali ćacijem, starcem. A on nam je više doneo nego svi Đokići zajedno. I sad se ti rezultati vide, samo se vi pravite naivni da to ne vidite. Tako bi nam celu zemlju uništili dok ste rekli keks, celu zemlju“, istakao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da prokomenariše objavu profesorke Biljane Stojković na mreži Iks u kojoj je studentima u blokadi poručila da u slučaju promene vlasti „ne praštaju nikome ništa“ i da treba da „iskorene korov“, Vučić je kazao da ga je sramota da to i komentariše i dodao da veruje da će se ljudi ujediniti, iako postoje ostrašćeni političari.

„Iako njihova istraživanja pokazuju drugačije, verujem da će naša pobeda biti znatno ubedljivija od one koju očekuju. Mislim da su već isplanirali i zeca i ražanj, a da ni motku u šumi nisu isekli, a kamoli zeca uhvatili. To što oni već govore šta će da nam rade posle izbora… Moja stara majka je uvek govorila ‘sine, prvo skoči, pa kaži hop’. Ja ne mogu ništa da kažem, ali mi ćemo da pružamo ruku. I uvek da pružamo ruku i takvima koji bi i na pokolenjima našim da se svete i koji ne razumeju šta je država, koji ne razumeju ništa“, rekao je predsednik Vučić.

(RTS)