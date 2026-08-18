U oktobru stiže nova grupa lekova: Lečiće se ove vrste kancera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obilaskom radova „Tiršove 2“ istakao da će inovativni lekovi za kancer biti dostupni u bolnicama u oktobru.

Vučić je istakao da je reč o najinovativnijim i najboljim lekovima na svetu.

– Juče je predalo njih 1.925 za lekove, a danas će ih biti barem trostruko, inovativni lekovi za kancer stižu u bolnice u oktobru, dodao je Vučić rekavši da su to najinovativniji i najbolji lekovi na svetu: Spasavamo živote naših ljudi! – kazao je on.