U oktobru stiže nova grupa lekova: Lečiće se ove vrste kancera
11:07
18.08.2026
10:27Preminula Vedrana Rudan
10:27Preminula Vedrana Rudan
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obilaskom radova „Tiršove 2“ istakao da će inovativni lekovi za kancer biti dostupni u bolnicama u oktobru.
Vučić je istakao da je reč o najinovativnijim i najboljim lekovima na svetu.
– Juče je predalo njih 1.925 za lekove, a danas će ih biti barem trostruko, inovativni lekovi za kancer stižu u bolnice u oktobru, dodao je Vučić rekavši da su to najinovativniji i najbolji lekovi na svetu: Spasavamo živote naših ljudi! – kazao je on.
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