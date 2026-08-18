Banatski Pustolov: Veliki video-vodič kroz Crepaju

CREPAJA – Poznati lokalni vloger i zaljubljenik u dvotočkaše, poznatiji kao „Banatski Pustolov“, zvanično je započeo novu sezonu putopisa za 2026. godinu. Svoju prvu vožnju i veliki test nove opreme – kamere „GoPro 13“ – posvetio je detaljnom predstavljanju Crepaje, velikog banatskog sela u opštini Kovačica koje broji oko 4.000 stanovnika, kako na navodi Banatski Pustolov na svom YouTube kanalu.

Iako je snimanje pratio tmuran i prohladan dan sa svega 13 stepeni Celzijusa, „Pustolov“ je na svom biciklu obišao ključne tačke ovog naselja, pokazavši gledaocima kako lepe i uređene kutke, tako i bolnu infrastrukturnu realnost ovog dela Banata.

Prva stanica: Ofroud do kapele „Sveta vodica“

Na samom početku avanture, vloger je skrenuo sa glavnog puta i kroz vojvođanski atar krenuo ka čuvenoj „Svetoj vodici“. Nakon izazovne ofroud vožnje po blatnjavom crnom putu, stigao je do kapele posvećene Usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja.

Ovaj skriveni lokalitet opremljen je mestom za paljenje sveća, bunarom, ikonama i molitvenikom. Za posetioce i vernike tu su i klupe u debelom hladu starih stabala, koji će, kako autor napominje, puni sjaj dobiti tek kada priroda potpuno ozeleni.

Istorija imena sela i Crepajačka oaza

Ulazak u samo naselje obeležava kameni pravoslavni krst, takozvani „Krajputaš“, koji ponosno stoji na granici crepajskog atara. Kako je „Pustolov“ objasnio gledaocima, selo je dobilo ime po tome što se na ovom prostoru nekada eksploatisala kvalitetna glina za pravljenje cigle i crepova.

Odmah na ulazu iz pravca Pančeva, prva ulica desno vodi do veštačkog jezera poznatijeg kao Crepajačka oaza. Ovo mesto je glavno lokalno odredište za odmor, roštilj i pecanje. Iako je jezero tokom ovog obilaska bilo napola ispražnjeno, autor je zabeležio prelepe drvene mostiće, brvnare, pa čak i skakaonicu za kupače, obećavši da će se ovde vratiti kada grane letnje sunce.

Srce Crepaje: Spomenici, crkva i tradicija konjarstva

U samom centru sela, na Trgu oslobođenja, pažnju privlači impresivno arhitektonsko zdanje starog Doma kulture, podignuto u partizanskom stilu.

Šetajući kroz park u centru, koji leti pravi jaku hladovinu (ali je trenutno pun vrana i svraka), vloger je prikazao:

Spomenik dobrovoljcima iz Prvog svetskog rata

Spomenik žrtvama Drugog svetskog rata

Statue znamenitih meštana Save Žebeljana i Mite Živkova Lale

Hram Uspenja Presvete Bogorodice sa prelepom spoljnom freskom i visokim tornjem

Staro zdanje Osnovne škole „Sava Žebelyan“

Nakon centra, put ga je naveo do sportske i konjičke oaze sela. Crepaja je nadaleko poznata po ljubavi prema konjima, a gledaoci su mogli da vide lepo uređen parkić za jahanje, prostor konjičkog kluba i Mini zoovrt. Odmah pored nalaze se i košarkaški tereni, restoran, kao i stadion FK „Vojvodina“ Crepaja. Zanimljivo je da pored Novosađana, ime FK Vojvodina sa ponosom nose još samo Crepaja i Perlez. Stadion ima besprekorno uređenu travu, ali mu, kako autor primećuje, i dalje nedostaju prave tribine.

Tužna slika banatske železnice

Kao potpuni kontrast uređenom centru sela, poslednja stanica „Banatskog Pustolova“ bila je stara železnička stanica. Nekada važno čvorište gde se vijorila zastava Jugoslavije, danas je potpuno napušteno, ruinirano i zapušteno mesto.

„Može jedna karta do Pančeva, koliko izmeta od golubova. Ovoliko nigde nisam video“, prokomentarisao je vloger u svom prepoznatljivom stilu, zatečen katastrofalnim stanjem objekta. Kroz ovu stanicu i dalje prolazi voz za Zrenjanin, ali sama zgrada deluje kao da u njoj više nema života, što oslikava tužnu sliku železničke infrastrukture u Banatu.

Poziv gledaocima: Koja je najlepša ulica?

Iako je dan bio tmuran, „Pustolov“ je zaključio da je Crepaja, uprkos svemu, veoma živo mesto sa dosta ljudi na ulicama čak i u kasnim popodnevnim satima. Na samom kraju videa, on je provozao bicikl nasumičnim ulicama i uputio otvoren poziv svim meštanima i pratiocima da u komentarima napišu koja je ulica u Crepaji najlepša. Ona koja dobije najviše glasova biće detaljno snimena u nekoj od narednih epizoda ovog banatskog serijala.

(Pančevac/Banatski pustolov)