Službenica policije u Alibunaru osumnjičena za odavanje tajni

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje prema S.M. (1966) iz Banatskog Karlovca u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.

Osumnjičena je uhapšena jer se tereti da je tokom avgusta 2026. godine, kao referent na upravnim poslovima u Policijskoj stanici u Alibunaru, iz službene evidencije neovlašćeno pribavljala tajne podatke sa oznakom tajnosti „poverljivo“, koji se odnose na vozilo i njegovog vlasnika.

Osumnjičena će biti sprovedena radi saslušanja u Više javno tužilaštvo u Pančevu, uz dostavljanje krivične prijave Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.