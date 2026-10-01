Škola kao drugi dom: Đaci u Beloj Crkvi sami uredili učionice

Učenici Tehničke škole „Sava Munćan“ iz Bele Crkve pokazali su izuzetan primer samoinicijative, kreativnosti i zajedništva, pretočivši ljubav prema svojoj školi u konkretnu i lepu estetsku akciju.

Kroz rad Učeničkog parlamenta i angažovanje đaka, tokom septembra ove godine potpuno su osvežene i uređene učionice namenjene odeljenjima 1.1 i 1.2, sa ciljem da se novopečeni srednjoškolci od samog početka školovanja osećaju što prijatnije.

Ono što ovu akciju čini posebnom jeste činjenica da su srednjoškolci sami birali boje, a potom potpuno samostalno realizovali čitav posao, koji je pored krečenja zidova obuhvatio i farbanje radijatora.

Snažna poruka vršnjačke podrške na delu

Uređenje prostora preraslo je u prelep primer solidarnosti, gde su stariji učenici uložili trud i vreme kako bi mlađim kolegama poželeli dobrodošlicu. Učionice su nakon krečenja dobile potpuno novi sjaj jer su unete su nove, pažljivo odabrane draperije, zidove sada krase kreativni edukativni plakati i prostor je oplemenjen sobnim cvećem koje unosi toplinu. Na centralno mesto postavljena je ikona Svetog Save, zaštitnika prosvete. Kroz ovaj zajednički rad, svaki učenik je dobio jedinstvenu priliku da iskaže svoj talenat, estetski ukus i praktične veštine.

Kada sami stvore, đaci više i čuvaju

Kako prenosi Novinarska sekcija Tehničke škole „Sava Munćan“, ova akcija ima i dublju vaspitnu ulogu. Kada učenici prostor u kom borave dožive kao svoj drugi dom i u njega ugrade sopstveni trud, razvija se i mnogo veća svest o očuvanju školske imovine.

Učenici su poslali jasnu poruku da sve što su sopstvenim rukama stvorili nameravaju ljubomorno da čuvaju i održavaju, dajući tako primer narednim generacijama kako se voli i poštuje sopstvena obrazovna ustanova.

(Pančevac/S.L)