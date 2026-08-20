Dačić: Situacija u Grebencu pod kontrolom
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u naseljenom mestu Grebenac, koje se nalazi na rubu Deliblatske peščare, pod kontrolom.
Dačić je u objavi na Instagramu naveo da je najvažnije od svega to što su sačuvani ljudski životi i odbranjeni domovi građana.
„Lično sam se uverio da se vatrogasci junački nose sa vatrenom stihijom koja je pretila da ugrozi mesto Grebenac i uspevaju da je obuzdaju“, istakao je Dačić.
Dodao je da je koordinisanom akcijom Sektora za vanredne situacije na čelu sa Lukom Čaušićem i Helikopterske jedinice MUP-a na čelu sa komandantom Nenadom Nedićem, situacija u ovom mestu pod kontrolom.
„Hvala meštanima koji su aktivno uključeni u odbranu od požara i prate sve instrukcije i uputstva naših ljudi na terenu“, dodao je Dačić.
Istakao je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da prati situaciju na terenu do potpunog likvidiranja požara.
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(Pančevac)