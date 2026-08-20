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Dačić: Situacija u Grebencu pod kontrolom

18:47

20.08.2026

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MUP Srbije

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u naseljenom mestu Grebenac, koje se nalazi na rubu Deliblatske peščare, pod kontrolom.

Dačić je u objavi na Instagramu naveo da je najvažnije od svega to što su sačuvani ljudski životi i odbranjeni domovi građana.

„Lično sam se uverio da se vatrogasci junački nose sa vatrenom stihijom koja je pretila da ugrozi mesto Grebenac i uspevaju da je obuzdaju“, istakao je Dačić.

Dodao je da je koordinisanom akcijom Sektora za vanredne situacije na čelu sa Lukom Čaušićem i Helikopterske jedinice MUP-a na čelu sa komandantom Nenadom Nedićem, situacija u ovom mestu pod kontrolom.

„Hvala meštanima koji su aktivno uključeni u odbranu od požara i prate sve instrukcije i uputstva naših ljudi na terenu“, dodao je Dačić.

Istakao je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da prati situaciju na terenu do potpunog likvidiranja požara.

(Pančevac)

Tagovi

Dačić Deliblatska peščara Grebenac

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