Potraga za blagom u Narodnoj bašti: Avantura za decu na Freedom Art festivalu

U okviru ovogodišnjeg Freedom Art festivala u Pančevu, za najmlađe sugrađane biće organizovana edukativno-zabavna igra „Potraga za blagom“, koja će se održati 26. avgusta od 18.30 časova u Narodnoj bašti. Program je namenjen deci uzrasta od 7 do 12 godina sa ciljem da kroz igru, snalaženje i timski rad na otvorenom bolje upoznaju prirodne i kulturne vrednosti ovog gradskog parka. Pošto je broj mesta za učešće u igri ograničen, organizatori pozivaju roditelje da što pre prijave svoje mališane slanjem imejla na adresu dopancevo@gmail.com.

Istraživanje parka kroz mape, timski rad i zagonetke

Ova nesvakidašnja avantura trajaće oko dva sata, a počeće uvodnim delom u kojem će se učesnici kroz kratke priče i zanimljivosti upoznati sa istorijom, znamenitostima i bogatim biljnim svetom Narodne bašte. Nakon toga, deca će biti podeljena u tri ekipe koje će, vođene mapama i zadatim tragovima, krenuti u samostalnu potragu za skrivenim blagom. Kroz rešavanje prilagođenih zadataka i izazova na otvorenom, mališani će razvijati istraživački način razmišljanja i jačati timski duh, spajajući učenje i zabavu u jednom od najlepših parkova u Pančevu.