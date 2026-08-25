Podelom fontoša zvanično otvoreni „Dani Debeljače“

DEBELJAČA – Ulicama Debeljače ponovo se raširio prepoznatljiv miris bibera i sveže pečenog testa, a vesela atmosfera i nasmejana lica meštana zvanično su označili početak ovogodišnjih „Dana Debeljače“. Tradicionalna podela čuvenog lokalnog kolača fontoša izvukla je veliki broj građana na ulice, pretvorivši otvaranje u pravi praznik zajedništva i dobrog raspoloženja. Ova omiljena letnja i jesenja manifestacija trajaće sve do 4. oktobra, a sudeći po energiji sa samog starta, pred nama je mesec i po dana vrhunskog programa, tradicije i humanosti koja spaja ljude.

Glavni pokrovitelji ovog višenedeljnog praznika su Opština Kovačica i Savet Mesne zajednice Debeljača, koji je ujedno i krovni organizator celog program, prenosi RTV Kovačica.

Potrošeno čak 80 kilograma brašna za tradiciju

Naša novinarska ekipa pratila je podelu ovog prepoznatljivog simbola Debeljače na licu mesta. Vredne članice Mađarskog kulturno-umetničkog centra uložile su ogroman trud u pripremu, a o razmeri akcije najbolje govori podatak da je utrošeno čak 80 kilograma brašna. Koliko je pojedinačnih, mirisnih fontoša na kraju podeljeno meštanima i gostima – ostaje neizbrojivo.

Kompletan program „Dana Debeljače“ pažljivo je usaglašen sa aktivnostima brojnih lokalnih udruženja, sportskih klubova, ustanova i institucija. Manifestacija će trajati sve do 4. oktobra, pružajući posetiocima pregršt kulturnih, zabavnih i gastronomskih dešavanja.

Praznik u znaku solidarnosti za porodicu Vilček

Ovogodišnji „Dani Debeljače“ imaju i jednu posebnu, izuzetno važnu humanitarnu dimenziju. Veliki deo planiranih aktivnosti i manifestacija tokom narednih mesec i po dana biće usmeren na prikupljanje pomoći za lokalnu porodicu Vilček, kojoj je nedavno u požaru uništen dom.

Na ovaj način, praznični dani u Debeljači, pored očuvanja bogate tradicije i međusobnog zajedništva, biće u potpunosti u znaku solidarnosti i konkretne podrške komšijama kojima je pomoć sada najpotrebnija.

(RTV Kovačica)