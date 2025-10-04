Moja baka je imala desetoro dece i malo novca: Naučila me je kako da sama sinu pružim sve

Železničar pobedio TSC u Super ligi
21:15
04.10.2025
Samohrana majka otkrila trikove koje je naučila od bake, a koji su joj pomogli da sinu sa malo novca stvori osećaj sigurnosti, voljenosti i bezbrižnosti. Prava vrednost porodice i doma ne meri se količinom novca, već pažnjom, prisustvom i kreativnošću kojom se svakodnevni život oblikuje.
Ašli Aršambo naučila je te lekcije od svoje bake – žene koja je imala desetoro dece i skroman budžet, ali je uspela da stvori dom ispunjen toplinom, radošću i sigurnošću. Svaka odluka, od kuhinjskih rituala do pronalaženja poklona i odeće, bila je prilika da pokaže kako ljubav i snalažljivost mogu da stvore osećaj obilja, čak i kada novca nema dovoljno. Kasnije, kao samohrana majka, Ašli je shvatila koliko su te jednostavne, ali moćne lekcije dragocene.
Kako stvoriti stabilnost sa ograničenim sredstvima
Biti samohrana majka često znači stalno balansiranje između troškova i potreba deteta. Ašli se priseća za Business Insider kako je to izgledalo.
„Kao nekada samohrana majka jednog dečaka, znam iz prve ruke da je pravi poduhvat držati svoju decu nahranjenom, obučenom i zbrinutom.“ U trenucima kada novca nije bilo mnogo, dolazile su nedoumice – kako proslaviti rođendan ili praznike, kako deci obezbediti odeću koja im odgovara, ili jednostavno kako učiniti da dom deluje topao i prijatan.
Čuda u kuhinji sa malim budžetom
U bakinoj kuhinji, čak i sa malo sastojaka, obroci su delovali bogato i svečano: tanjiri sa krastavčićima i maslinkama, krekeri sa puterom… Sve je bilo pažljivo i sa ljubavlju. Baka je razvila naviku da ništa ne baca – ostaci su postajali deo novih obroka, a nijedna sitnica, od pola jabuke do jednog čena belog luka, nije bila zanemarena.
„Shvatila sam da nije potrebno puno novca da dom deluje kao dom. Čak i običan dan mogao je postati poseban ako ste bili sa njom.“
Primena u stvarnom životu: Kreativno roditeljstvo
Kao samohrana majka, Ašli je primenjivala bakine trikove:
Rođendanske proslave i praznici ukrašavani su pronalascima iz kuće – stolnjacima, cvećem, ukrasnim posuđem. Tradicije su postajale srž praznika – pravljenje ukrasnih kolačića, vožnja kroz ukrašene ulice.
Pokloni su bili mali, ali pažljivo birani i posebni.
„Zahvaljujući njoj, znala sam kako da svom sinu obezbedim dovoljno i da mu dom uvek bude topao i prijatan, bez obzira na budžet.“
Ljubav i kreativnost su vrednije od novca
Ašli je shvatila da nije novac ono što čini dom toplim i srećnim, već kreativnost, posvećenost i ljubav prema detetu. Baka joj je pokazala da, čak i sa malim budžetom, deci može da se pruži sigurnost, radost i osećaj obilja – sve kroz pažnju, snalažljivost i maštovitost.
„Nije mi trebala gomila novca da brinem o svom sinu. Trebalo je samo da budem tu za njega, sa pravim stavom i kreativnom genijalnošću.“
(Pančevac)