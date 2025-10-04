Moja baka je imala desetoro dece i malo novca: Naučila me je kako da sama sinu pružim sve

Samohrana majka otkrila trikove koje je naučila od bake, a koji su joj pomogli da sinu sa malo novca stvori osećaj sigurnosti, voljenosti i bezbrižnosti. Prava vrednost porodice i doma ne meri se količinom novca, već pažnjom, prisustvom i kreativnošću kojom se svakodnevni život oblikuje.

Ašli Aršambo naučila je te lekcije od svoje bake – žene koja je imala desetoro dece i skroman budžet, ali je uspela da stvori dom ispunjen toplinom, radošću i sigurnošću. Svaka odluka, od kuhinjskih rituala do pronalaženja poklona i odeće, bila je prilika da pokaže kako ljubav i snalažljivost mogu da stvore osećaj obilja, čak i kada novca nema dovoljno. Kasnije, kao samohrana majka, Ašli je shvatila koliko su te jednostavne, ali moćne lekcije dragocene.

Kako stvoriti stabilnost sa ograničenim sredstvima

Biti samohrana majka često znači stalno balansiranje između troškova i potreba deteta. Ašli se priseća za Business Insider kako je to izgledalo.

„Kao nekada samohrana majka jednog dečaka, znam iz prve ruke da je pravi poduhvat držati svoju decu nahranjenom, obučenom i zbrinutom.“ U trenucima kada novca nije bilo mnogo, dolazile su nedoumice – kako proslaviti rođendan ili praznike, kako deci obezbediti odeću koja im odgovara, ili jednostavno kako učiniti da dom deluje topao i prijatan.

Savet iz prošlosti

Ašli je naučila bakine trikove koje je sama koristila.

Baka je obožavala buvljake i prodavnice polovnih stvari. Većina njenog nameštaja i odeće je bila „pronađena“ po takvim radnjama. Kada je Ašli dobila sina, pratila je bakine korake – zajedno su tražile poklone, nameštaj i čak alat za dvorište po povoljnim cenama.“Igračke koje je pronašla za mog sina često su postajale njegove omiljene, dok su malo korišćene stvari pomagale da uvek bude lepo obučen.“

Čuda u kuhinji sa malim budžetom

U bakinoj kuhinji, čak i sa malo sastojaka, obroci su delovali bogato i svečano: tanjiri sa krastavčićima i maslinkama, krekeri sa puterom… Sve je bilo pažljivo i sa ljubavlju. Baka je razvila naviku da ništa ne baca – ostaci su postajali deo novih obroka, a nijedna sitnica, od pola jabuke do jednog čena belog luka, nije bila zanemarena.

„Shvatila sam da nije potrebno puno novca da dom deluje kao dom. Čak i običan dan mogao je postati poseban ako ste bili sa njom.“

Primena u stvarnom životu: Kreativno roditeljstvo

Kao samohrana majka, Ašli je primenjivala bakine trikove:

Rođendanske proslave i praznici ukrašavani su pronalascima iz kuće – stolnjacima, cvećem, ukrasnim posuđem. Tradicije su postajale srž praznika – pravljenje ukrasnih kolačića, vožnja kroz ukrašene ulice.

Pokloni su bili mali, ali pažljivo birani i posebni.

„Zahvaljujući njoj, znala sam kako da svom sinu obezbedim dovoljno i da mu dom uvek bude topao i prijatan, bez obzira na budžet.“

Najvažnije je bilo da je sin osećao sigurnost i ljubav. Dom je bio mesto gde se svakodnevni život osvetljavao pažnjom i prisustvom roditelja – igranje kockama, briga o užini i stalna pažnja. Bakini načini su joj pokazali da nije potrebno puno novca da se brine o detetu. Potrebno je samo prisustvo, pravi stav i kreativna snalažljivost.

Ljubav i kreativnost su vrednije od novca

Ašli je shvatila da nije novac ono što čini dom toplim i srećnim, već kreativnost, posvećenost i ljubav prema detetu. Baka joj je pokazala da, čak i sa malim budžetom, deci može da se pruži sigurnost, radost i osećaj obilja – sve kroz pažnju, snalažljivost i maštovitost.

„Nije mi trebala gomila novca da brinem o svom sinu. Trebalo je samo da budem tu za njega, sa pravim stavom i kreativnom genijalnošću.“

(Pančevac)